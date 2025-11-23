Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 10:46

Стало известно, когда США могут передать Украине Tomahawk

WP: план США по урегулированию допускает передачу Украине ракет Tomahawk

Ракеты Tomahawk Ракеты Tomahawk Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

План США по урегулированию конфликта на Украине предусматривает возможность передачи Киеву ракет Tomahawk после окончания военных действий, передает The Washington Post (WP). По словам источников издания, Вашингтон признает, что гарантии безопасности Украине, содержащиеся в плане из 28 пунктов, являются «недостаточно прочными». Также они допускают, что президент США Дональд Трамп, возможно, пересмотрит положение об ограничении численности украинской армии до 600 тыс. человек.

Американские чиновники говорят, что мирный план Трампа гибок, но в его основе лежит болезненное решение, — сказано в материале.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио, комментируя сообщения об отречении Трампа от плана по урегулированию кризиса на Украине, заявил, что за разработкой мирного предложения по Украине стоит Белый дом. По его словам, в Вашингтоне считают инициативу прочной основой для переговоров по урегулированию конфликта. Она была основана как на предложениях российской стороны, так и на звучавших ранее и нынешних предложениях Киева.

США
ракеты
Украина
Tomahawk
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ключевой партнер России подтвердил контакты с Западом в военной сфере
«Большая убыль»: военэксперт раскрыл, каких бойцов ВСУ особенно не хватает
В России заявили, что Молдавия идет по стопам Украины
Япония рискует остаться без панд
«Бабушки под влиянием мошенников» вышли на авторынок
Наступление ВС РФ на Харьков 23 ноября: десятки трупов, ВСУ «гасят» своих
«Противник цепляется»: глава ДНР о тактике ВСУ на одном из направлений
Сотни тысяч украинцев рискуют получить в США только «птичьи права»
Ученые обнародовали рейтинг ведущих морских держав
Названы страны с наибольшими запасами золота в мире
Начальник выпил пива и зарезал сотрудницу во время застолья
В российском подполье сообщили об освобождении Красноармейска
Порядка тысячи украинских бойцов оказались брошенными на погибель
Погода в Москве в воскресенье, 23 ноября: ждем снежную бурю?
Стало известно о жертвах массового ДТП в Удмуртии
«До -40 градусов»: Вильфанд назвал регионы, которые ждет резкое похолодание
Россия скорбит после смерти звезды «Севастопольского вальса»
Успешный дебют Романова: как «Спартак» победил ЦСКА в дерби всея Руси
Губернатор рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС
Родителей предупредили о рисках самоназначения витаминов детям
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.