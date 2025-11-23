Стало известно, когда США могут передать Украине Tomahawk

План США по урегулированию конфликта на Украине предусматривает возможность передачи Киеву ракет Tomahawk после окончания военных действий, передает The Washington Post (WP). По словам источников издания, Вашингтон признает, что гарантии безопасности Украине, содержащиеся в плане из 28 пунктов, являются «недостаточно прочными». Также они допускают, что президент США Дональд Трамп, возможно, пересмотрит положение об ограничении численности украинской армии до 600 тыс. человек.

Американские чиновники говорят, что мирный план Трампа гибок, но в его основе лежит болезненное решение, — сказано в материале.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио, комментируя сообщения об отречении Трампа от плана по урегулированию кризиса на Украине, заявил, что за разработкой мирного предложения по Украине стоит Белый дом. По его словам, в Вашингтоне считают инициативу прочной основой для переговоров по урегулированию конфликта. Она была основана как на предложениях российской стороны, так и на звучавших ранее и нынешних предложениях Киева.