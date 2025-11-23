Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 09:34

В США высказались об отказе от мирного плана по Украине

Рубио опроверг данные о разработке мирного плана не США

Марко Рубио Марко Рубио Фото: AdMedia/CNPGlobal Look Press
Читайте нас в Дзен

За разработкой мирного предложения по Украине стоит Белый дом, заявил на своей странице в соцсети X госсекретарь США Марко Рубио, комментируя сообщения об отречении президента Дональда Трампа от плана по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, в Вашингтоне считают инициативу прочной основой для переговоров по урегулированию конфликта. Она была основана как на предложениях российской стороны, так и на звучавших ранее и нынешних предложениях Киева.

Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для текущих переговоров, — подчеркнул он.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.

Марко Рубио
США
Украина
планы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим яркий салат с креветками: быстро, полезно и очень вкусно
Солдаты ВСУ покарали сдавшихся в плен сослуживцев
ВСУ вновь пытались атаковать Москву с помощью БПЛА
Аргентина не одобрила итоговый документ саммита G20
Мошенники принялись подделывать полисы ОСАГО
Спецпосланник Трампа раскрыл дополнения к мирному плану по Украине
ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС с помощью беспилотников
Россиянам объяснили, когда лучше брать отпуск в 2026 году
В США высказались об отказе от мирного плана по Украине
Россиянка погибла в ДТП в Таиланде
Число фигурантов дела о краже у Минобороны РФ выросло
Несколько автомобилей попали в ДТП на внешней стороне МКАД
Военнослужащего приговорили к восьми годам колонии за самоволку
Не менее 90 человек погибли из-за наводнений во Вьетнаме
В одном из российских городов мигрантам запретили работать курьерами
Пушилин раскрыл, что происходит на ключевом направлении СВО
В Госдуме отреагировали на задержание трехкратного чемпиона мира Репилова
Обмотать и утеплить: лучшие методы защиты штамбов от морозобоин
Точно не 25 млн. Сколько платят Кадышевой за концерт, она еще в тренде?
Из-за непогоды на МКАД столкнулись 10 машин
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.