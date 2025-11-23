В США высказались об отказе от мирного плана по Украине Рубио опроверг данные о разработке мирного плана не США

За разработкой мирного предложения по Украине стоит Белый дом, заявил на своей странице в соцсети X госсекретарь США Марко Рубио, комментируя сообщения об отречении президента Дональда Трампа от плана по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, в Вашингтоне считают инициативу прочной основой для переговоров по урегулированию конфликта. Она была основана как на предложениях российской стороны, так и на звучавших ранее и нынешних предложениях Киева.

Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для текущих переговоров, — подчеркнул он.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.