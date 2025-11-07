В Финляндии призвали Трампа к ответу на мощный ход Путина по Украине

Американскому президенту Дональду Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта, заявил в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.

Путин проявил серьезные намерения по достижению мира, посетив Аляску. Пришло время Трампу приехать в Москву, поскольку США ответственны за происходящее на Украине, — отметил он.

Ранее сообщалось, что большая часть граждан США не поддерживает Зеленского. Уточнялось, что речь идет даже об американцах, не питающих симпатий к России. В США сторонниками украинского президента выступают некоторые демократы и люди с либеральными взглядами.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в урегулировании конфликта на Украине наблюдается определенный прогресс, хотя он остается непростым для разрешения. Американский дипломат отметил необходимость дальнейшей работы по выработке протоколов безопасности для Киева.