Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 10:15

В Финляндии призвали Трампа к ответу на мощный ход Путина по Украине

Политик Мема: Трампу следует посетить Москву ради мира на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley

Американскому президенту Дональду Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта, заявил в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.

Путин проявил серьезные намерения по достижению мира, посетив Аляску. Пришло время Трампу приехать в Москву, поскольку США ответственны за происходящее на Украине, — отметил он.

Ранее сообщалось, что большая часть граждан США не поддерживает Зеленского. Уточнялось, что речь идет даже об американцах, не питающих симпатий к России. В США сторонниками украинского президента выступают некоторые демократы и люди с либеральными взглядами.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в урегулировании конфликта на Украине наблюдается определенный прогресс, хотя он остается непростым для разрешения. Американский дипломат отметил необходимость дальнейшей работы по выработке протоколов безопасности для Киева.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Украина
Финляндия
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Роковая случайность»: тренер сборной РФ объяснил допинг лыжника Парфенова
Омбудсмен раскрыла детали дела подросткового бойцовского клуба в Краснодаре
Психолог объяснила, чем опасен троллинг в интернете
Звановка, Покровск, Успеновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 ноября
Прокуроры взыскали 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках
Диетолог опровергла популярный миф о ягодах годжи
Киев хочет получать в бюджет миллионы долларов за счет сервиса для взрослых
Прибывшая из ОАЭ россиянка попалась на многомиллионной контрабанде
«Мужчины — это не коза»: Волочкова раскрыла отношение к женатым
Российские войска получили новое высокоточное вооружение от Ростеха
Бывший офицер ЦРУ сделал громкое заявление о России
В Британии рассказали о «ядовитых пилюлях» США в азиатских соглашениях
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 ноября: где сбои в России
8 ноября — День пианиста: праздник мастеров фортепиано
«Прожигатель брони»: в Ростехе рассказали, сколько целей поразил «Корнет»
Стали известны итоги испытания импортозамещенного самолета SJ-100
Журналистка отчитала выругавшегося политика в прямом эфире
Стало известно, с кем встречался Новак перед смертью
Заключенные устроили самосуд над убийцей ребенка
В США голодный крокодил утащил собаку под воду и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.