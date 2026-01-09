Финские боевые вертолеты появятся у границы с Россией

Финский егерский полк «Утти» с 12 января начнет проводить тренировочные полеты вертолетов на границе с Россией, сообщает сайт сухопутных сил Финляндии. Учения, в которых будут задействованы машины NH90 и MD500, пройдут в регионе Кюменлааксо на юге страны.

В ходе маневров летчики отработают посадку на сложной местности и пилотирование на низкой высоте. Данные тренировки направлены на отработку навыков действий в условиях, приближенных к боевым.

Ранее совет министров Польши утвердил распоряжение о призыве на военную службу и сборы примерно 300 тыс. граждан в 2026 году, что связано с планами по расширению подготовки резервистов и комплектованию войск. Согласно документу, профессиональную военную подготовку должны пройти до 13,5 тыс. человек, еще до 200 тыс. направят на учения, а активный резерв планируется пополнить максимум на 8,7 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин заявил на большой пресс-конференции и прямой линии в Москве, что отдельные политические руководители в Европе демонстрируют агрессивное и непрофессиональное поведение в отношении РФ. Конкретные имена глава государства не назвал.