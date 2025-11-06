Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в урегулировании на Украине Уиткофф заявил, что в урегулировании украинского конфликта есть прогресс

В урегулировании конфликта на Украине наблюдается определенный прогресс, хотя он остается непростым для разрешения, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Выступая на бизнес-форуме в Майами, трансляцию которого вел Fox News на YouTube, американский дипломат отметил необходимость дальнейшей работы по выработке протоколов безопасности для Киева.

Я чувствую, что прогресс достигается, но полагаю, что это сложный конфликт, и обе стороны не доверяют друг другу, — сказал он.

Спецпосланник американского президента подчеркнул, что для подготовки возможного саммита потребуется провести многоуровневые обсуждения технических команд.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что государство примет встречу президентов России и США Владимира Путина и Трампа, если стороны к ней будут готовы. По его словам, разрешение кризиса на Украине станет одной из главных тем переговоров главы правительства страны Виктора Орбана и лидера Соединенных Штатов. Встреча будет проходить в Белом доме 7 ноября.