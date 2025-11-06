Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 21:53

Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в урегулировании на Украине

Уиткофф заявил, что в урегулировании украинского конфликта есть прогресс

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В урегулировании конфликта на Украине наблюдается определенный прогресс, хотя он остается непростым для разрешения, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Выступая на бизнес-форуме в Майами, трансляцию которого вел Fox News на YouTube, американский дипломат отметил необходимость дальнейшей работы по выработке протоколов безопасности для Киева.

Я чувствую, что прогресс достигается, но полагаю, что это сложный конфликт, и обе стороны не доверяют друг другу, — сказал он.

Спецпосланник американского президента подчеркнул, что для подготовки возможного саммита потребуется провести многоуровневые обсуждения технических команд.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что государство примет встречу президентов России и США Владимира Путина и Трампа, если стороны к ней будут готовы. По его словам, разрешение кризиса на Украине станет одной из главных тем переговоров главы правительства страны Виктора Орбана и лидера Соединенных Штатов. Встреча будет проходить в Белом доме 7 ноября.

Стив Уиткофф
конфликты
Украина
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Часть Курчатова осталась без электричества
Космонавт рассказал, кого его дети попросили отправить в космос
«Локомотив» устроил разгром «Спартаку» в матче КХЛ
Награждены лауреаты Международной литературной премии «История будущего»
«Зеркало и концентрат»: в Раде высказались о котле в Красноармейске
В Госдуме готовятся рассмотреть полный запрет вейпов
Появилась информация о местонахождении сына пропавшего Усольцева
Минск отказался пропустить литовские фуры через границу
Неожиданный обморок прервал пресс-конференцию Трампа
Слуцкая рассказала, благодаря кому стала чемпионкой
Паром из Трабзона не получил разрешения на вход в порт Сочи
Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в урегулировании на Украине
Слуцкая раскрыла секрет, как находит общий язык с детьми-подростками
Вкус детства: классический салат из печени трески всего за 10 минут
Песков объяснил, почему Путин не встретится с Федорищевым
Путин поставил условие для турниров с присвоением разрядов
Россиянам разрешили получать налоговый вычет за лечение и учебу ребенка
Экс-чиновница из РФ умерла от передозировки в Таиланде: что известно, дети
ВСУ столкнулись с массовым нежеланием воевать в 159-й бригаде
Болельщиков «Шанхая» не пустили на матч с СКА из-за иероглифов на форме
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.