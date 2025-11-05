Глава МИД Венгрии раскрыл главное условие для саммита Путина и Трампа Сийярто: Будапешт примет саммит Путина и Трампа, если они подготовятся

Венгрия примет встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если стороны к ней будут готовы, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции в связи с предстоящим визитом премьер-министра страны Виктора Орбана в Вашингтон. По его словам, которые приводит ТАСС, разрешение кризиса на Украине станет одной из главных тем переговоров главы правительства и Трампа. Встреча пройдет в Белом доме 7 ноября.

Венгрия готова принять мирный саммит в Будапеште, если подготовительная работа будет успешной. Мы надеемся, что он завершится соглашением между президентами США и России, которое вернет мир в Центральную Европу, — отметил он.

Ранее китайские аналитики сообщили, что заявление президента РФ Владимира Путина об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон», а также его поручение создать условия для сдачи в плен солдат ВСУ стали свидетельством мастерства главы государства в искусстве стратегии. Они объяснили, что ответ России на отмену саммита в Будапеште и на санкции США произвел на мировое сообщество мощное впечатление.