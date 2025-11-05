Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске. Подводное судно специально спроектировано и построено как носитель ядерного подводного комплекса «Посейдон»

В Китае раскрыли, как Путин «уронил» Запад после санкций США Sohu: реакция Путина на санкции показала Западу его мощь в искусстве стратегии

Заявление президента РФ Владимира Путина об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон», а также его поручение создать условия для сдачи в плен солдат ВСУ стали свидетельством мастерства главы государства в искусстве стратегии, передает китайское издание Sohu. По словам аналитиков, ответ России на отмену саммита в Будапеште и на санкции США произвел на мировое сообщество мощное впечатление.

Недавние действия Путина в очередной раз продемонстрировали его мастерство в искусстве стратегии. С одной стороны, он предложил противнику гуманитарное решение кризиса попавших в окружение войск. С другой – продемонстрировал два новых вида стратегических вооружений, которые потенциально могут изменить расклад сил в мире. Это сочетание жесткой и мягкой тактики стало демонстрацией военной мощи России, – сказано в материале.

Ранее СМИ писали, что Великобритания расширила список антироссийских санкций, а также призывает усилить давление на Кремль, однако в случае удара Путина западная элита не успеет даже сменить подгузники. По словам аналитиков, резонанс вызвал предполагаемый план возмездия Москвы в ответ на действия Лондона — в его рамках якобы предлагается нанести удар гиперзвуковыми ракетами по британскому авианосцу «Принц Уэльский».