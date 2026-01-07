Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 09:34

В США сделали мрачный прогноз для Европы по кризису на Украине

Политолог Петро: Европа станет проигравшей стороной в конфликте на Украине

Фото: IMAGO/Winfried Rothermel/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европа останется проигравшей стороной в украинском кризисе, даже если Киев объявят якобы «победителем» в противостоянии, заявил профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро на YouTube. По его мнению, это произойдет потому, что европейские страны не смогли предотвратить ситуацию.

Если нарратив о победе Украины в этом конфликте станет общепринятым в Европе, весь мир все равно будет считать проигравшей Европу, поскольку она не смогла предотвратить конфликт,сказал эксперт.

Ранее французские журналисты сообщили, что участники «коалиции желающих» собрались в Париже на фоне острых разногласий по объему помощи Украине. По их информации, скандинавские и балтийские страны обвинили Францию с Германией в недостаточных взносах, заявив, что сами несут непропорциональное бремя.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента Украины Владимира Зеленского остановить массовый поток украинских мужчин в страны Европейского союза. Глава немецкого правительства отметил, что этот вопрос не раз обсуждался на различных встречах в Брюсселе.

Европа
Украина
США
кризисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерматологи предупредили об опасности горячих батарей для здоровья
Минтай на Рождество: быстрая рыба в духовке по-польски
Почти полсотни авиарейсов задержались в аэропорту Сочи на фоне ограничений
Что приготовить на Рождество-2026: 10 лучших рецептов — простых и вкусных
Врач предупредил о страшных последствиях татуировок
Рейс из Владивостока в Москву задержали более чем на 13 часов
Биометрию преступников в России могут начать собирать без их согласия
Россиянина наказали рублем за необычную куртку на экзамене по ПДД
Пожар в частном доме унес жизни женщины и двух мужчин
В Финляндии рассказали, как «коалиция желающих» потерпела фиаско в Париже
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Удары по Украине сегодня, 7 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
Скончался сын бывшего президента США
Активы ЛУКОЙЛ на $22 млрд могут отойти американским «гигантам»
Названо количество стран, куда россияне могут поехать без визы
В Иране ответили на слухи о захвате протестующими округа Малекшахи
«Мы не можем»: президент ЦАР проигнорировал требование Запада по Украине
Десерт на Рождество за пару минут! Монастырская коврижка с медом и орехами
Правительство Йемена обвинило высокопоставленного политика в госизмене
Волшебный заливной пирог с капустой: простой рецепт на кефире
Дальше
Самое популярное
Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.