В США сделали мрачный прогноз для Европы по кризису на Украине Политолог Петро: Европа станет проигравшей стороной в конфликте на Украине

Европа останется проигравшей стороной в украинском кризисе, даже если Киев объявят якобы «победителем» в противостоянии, заявил профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро на YouTube. По его мнению, это произойдет потому, что европейские страны не смогли предотвратить ситуацию.

Если нарратив о победе Украины в этом конфликте станет общепринятым в Европе, весь мир все равно будет считать проигравшей Европу, поскольку она не смогла предотвратить конфликт, — сказал эксперт.

Ранее французские журналисты сообщили, что участники «коалиции желающих» собрались в Париже на фоне острых разногласий по объему помощи Украине. По их информации, скандинавские и балтийские страны обвинили Францию с Германией в недостаточных взносах, заявив, что сами несут непропорциональное бремя.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента Украины Владимира Зеленского остановить массовый поток украинских мужчин в страны Европейского союза. Глава немецкого правительства отметил, что этот вопрос не раз обсуждался на различных встречах в Брюсселе.