В Европе сообщили о расколе в «коалиции желающих» из-за Украины Figaro: в «коалиции желающих» случился раскол из-за помощи Украине

Участники «коалиции желающих» собрались в Париже на фоне острых разногласий по объему помощи Украине, сообщает газета Le Figaro. Скандинавские и балтийские страны обвинили Францию и Германию в малых взносах, заявив, что сами несут непропорциональное бремя.

Издание привело данные, согласно которым доля помощи Киеву от ВВП Дании (3%) в 10 раз превышает французский вклад (0,29%). Крупнейшими донорами также названы прибалтийские республики, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Польша.

В публикации говорится, что при этом Италия и Испания, несмотря на публичную риторику, находятся в конце списка. Дополнительную напряженность вызывает отказ Парижа, Лондона и Рима участвовать в совместных закупках американского оружия для ВСУ.

Как отметило издание, после прекращения прямой финансовой помощи со стороны США администрация американского президента Дональда Трампа переложила основное бремя на европейцев. В этих условиях наблюдатели сомневаются в возможности достичь согласия о равном распределении нагрузки, а итогом встречи может стать лишь создание координационной группы для контактов с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что лидеры стран «коалиции желающих» на заседании в Париже 6 января могут пообещать Украине разместить на ее территории многонациональные вооруженные силы. Также появилась информация, что на встрече будут обсуждаться обязательства по ключевым пунктам: прекращение огня, продолжение поддержки ВСУ, а также долгосрочное оборонное сотрудничество.