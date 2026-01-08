Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 8 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 8 января

Дежурные средства российской ПВО сбили девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве указали, что атака была пресечена над Крымом, Волгоградской областью и Черным морем.

«Уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА — над территорией Волгоградской области и над акваторией Черного моря», — говорится в публикации.

Кроме того, два частных дома повреждены на территории Волгоградской области в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова приведены в Telegram-канале администрации региона.

«Сегодня в результате атаки БПЛА повреждены два частных домовладения в поселке Ильевка Калачевского района. Пострадавших нет», — говорится в публикации.

Также в Херсонской области ввели запрет на проведение массовых праздничных мероприятий в заведениях общепита, соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сальдо. Согласно документу, теперь в кафе, ресторанах и других точках общественного питания нельзя проводить мероприятия, в которых участвует более 10 человек. Губернатор пояснил, что эта мера направлена на снижение рисков в условиях специальной военной операции.

«Это вынужденная, но необходимая мера для минимизации рисков в период проведения специальной военной операции. Указ вступает в силу немедленно», — подчеркнул Сальдо.

Количество погибших при атаке Вооруженных сил Украины на херсонское село Хорлы возросло до 29 человек. Трагедия произошла в ночь на 1 января, ВСУ ударили по кафе.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Военнослужащие 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, входящие в состав группировки войск «Центр» и работающие в ДНР, обнаружили и ликвидировали корректировщика огня ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил оператор беспилотного летательного аппарата отряда «Шторм», известный под позывным Крепыш.

По его словам, позиция противника была обнаружена в ходе длительного поиска с использованием радиоперехватов и воздушной разведки.

«По перехватам шло, что там сидит противник и докладывает наше передвижение. Мы долго его искали, сразу не могли найти», — рассказал Крепыш.

После выявления опорного пункта информация была передана командованию, а также штурмовым подразделениям.

«Опорник выявили, доложили, дальше уже корректировали штурмовую группу, давали объективный контроль — все снимали и передавали командирам, чтобы они понимали, как идет работа», — отметил оператор.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые подразделения успешно поразили 38 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины.

«Выявлены и уничтожены станция радиоэлектронной борьбы „Буковель“, 38 пунктов управления БПЛА, два терминала спутниковой связи Starlink», — сказал Бигма в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.

