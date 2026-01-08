Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 05:05

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 января

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 8 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 8 января

Дежурные средства российской ПВО сбили девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве указали, что атака была пресечена над Крымом, Волгоградской областью и Черным морем.

«Уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА — над территорией Волгоградской области и над акваторией Черного моря», — говорится в публикации.

Кроме того, два частных дома повреждены на территории Волгоградской области в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова приведены в Telegram-канале администрации региона.

«Сегодня в результате атаки БПЛА повреждены два частных домовладения в поселке Ильевка Калачевского района. Пострадавших нет», — говорится в публикации.

Также в Херсонской области ввели запрет на проведение массовых праздничных мероприятий в заведениях общепита, соответствующий указ подписал глава региона Владимир Сальдо. Согласно документу, теперь в кафе, ресторанах и других точках общественного питания нельзя проводить мероприятия, в которых участвует более 10 человек. Губернатор пояснил, что эта мера направлена на снижение рисков в условиях специальной военной операции.

«Это вынужденная, но необходимая мера для минимизации рисков в период проведения специальной военной операции. Указ вступает в силу немедленно», — подчеркнул Сальдо.

Количество погибших при атаке Вооруженных сил Украины на херсонское село Хорлы возросло до 29 человек. Трагедия произошла в ночь на 1 января, ВСУ ударили по кафе.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Военнослужащие 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, входящие в состав группировки войск «Центр» и работающие в ДНР, обнаружили и ликвидировали корректировщика огня ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил оператор беспилотного летательного аппарата отряда «Шторм», известный под позывным Крепыш.

По его словам, позиция противника была обнаружена в ходе длительного поиска с использованием радиоперехватов и воздушной разведки.

«По перехватам шло, что там сидит противник и докладывает наше передвижение. Мы долго его искали, сразу не могли найти», — рассказал Крепыш.

После выявления опорного пункта информация была передана командованию, а также штурмовым подразделениям.

«Опорник выявили, доложили, дальше уже корректировали штурмовую группу, давали объективный контроль — все снимали и передавали командирам, чтобы они понимали, как идет работа», — отметил оператор.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые подразделения успешно поразили 38 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины.

«Выявлены и уничтожены станция радиоэлектронной борьбы „Буковель“, 38 пунктов управления БПЛА, два терминала спутниковой связи Starlink», — сказал Бигма в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.

Читайте также:

«Господствовать будут русские»: Жириновский — о грядущих событиях 2030 года

Новая фаза конфликта и ввод французских сил: новости СВО на вечер 7 января

НАТО разрывает на куски, иск к Собчак, легенда поддержала СВО: что дальше

ВСУ
атаки
Россия
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минтранс сообщил о полномасштабной стройке на всей трассе ВСМ в 2026 году
Гороскоп 8 января: кому стоит быть начеку? Кого ждут полезные знакомства?
ВСУ без связи, сотня уничтоженных БПЛА: успехи ВС РФ к утру 8 января
ВСУ потеряли 33 блиндажа и четыре терминала Starlink
В Роспатенте зарегистрирован товарный знак от McDonald's
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 января
Названо число погибших от удара США по Венесуэле
К чему снится нападение медведя: предупреждение или сила?
Фон дер Ляйен признала недостаток Евросоюза
«Армия мечты»: Трамп предложил увеличить военный бюджет США
Трамп одобрил новые санкции конгресса против России
Россиянам рассказали, стоит ли брать отпуск в январе
Еще один аэропорт на юге России закрылся
Премьер Норвегии заявил о необходимости объединиться с одной страной
Аэропорт курортного города закрыл небо
Первая группа застрявших на Сокотре российских туристов добралась до Джидды
Роспотребнадзор начал расследование вспышки ботулизма в Подмосковье
В Днепропетровской области прекратили работу все подстанции и ТЭЦ
Глава МИД Венгрии сделал заявление о возможном конфликте Запада с Россией
Сотрудники ТЦК напали на 15-летнюю украинку, спасающую отца
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.