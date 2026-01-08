Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 05:50

«Запад» уничтожил 95 дронов и 49 пунктов управления БПЛА ВСУ

Западная группировка войск за сутки уничтожила 95 дронов и 49 пунктов управления

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Западные подразделения войск ВС РФ за сутки сбили 95 украинских БПЛА, передает Минобороны РФ. Начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма также отметил, что российские бойцы уничтожили 49 пунктов управления беспилотниками ВСУ.

Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 55 тяжелых боевых квадрокоптеров. Кроме того, выявлено и уничтожено 49 пунктов управления БПЛА, — говорится в материале.

Бигма добавил, что «Запад» ликвидировал восемь минометных систем и 10 робототехнических комплексов. Эти действия способствуют снижению наступательных возможностей украинских вооруженных сил, заключил он.

Ранее войска беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили четыре терминала спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также противник потерял пять робототехнических комплексов и 33 блиндажа и укрытия.

До этого сообщалось, что непрерывный мониторинг с воздуха значительно усложнил действия украинских подразделений в районе Донбасса. Российские морпехи, используя беспилотники, вынудили пехоту ВСУ в районе Доброполья почти полностью прекратить дневную активность. Противник на этом направлении, которое находится примерно в 30 километрах к северу от Красноармейска, свел к минимуму перемещения личного состава и активно занимается маскировкой своих позиций.

ВСУ
ВС РФ
БПЛА
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли последствия разрыва отношений с РФ для экономики ФРГ
В РФ могут увеличить надбавку к пенсии на уход до МРОТ для двух категорий
Трамп решил вывести США из украинского научного центра
Рассекреченные документы США раскрыли позицию Буша-младшего по России
На Кубани обломки БПЛА рухнули на проезжую часть
Луна получила одобрение Госдепа на визит четырех депутатов Госдумы
Трамп рассказал, как прошел телефонный разговор с президентом Колумбии
«Запад» уничтожил 95 дронов и 49 пунктов управления БПЛА ВСУ
Гинцбург заявил, что некоторым больным уже готовят вакцину от рака
Минтранс сообщил о полномасштабной стройке на всей трассе ВСМ в 2026 году
Гороскоп 8 января: кому стоит быть начеку? Кого ждут полезные знакомства?
ВСУ без связи, сотня уничтоженных БПЛА: успехи ВС РФ к утру 8 января
ВСУ потеряли 33 блиндажа и четыре терминала Starlink
В Роспатенте зарегистрирован товарный знак от McDonald's
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 января
Названо число погибших от удара США по Венесуэле
К чему снится нападение медведя: предупреждение или сила?
Фон дер Ляйен признала недостаток Евросоюза
«Армия мечты»: Трамп предложил увеличить военный бюджет США
Трамп одобрил новые санкции конгресса против России
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.