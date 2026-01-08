«Запад» уничтожил 95 дронов и 49 пунктов управления БПЛА ВСУ Западная группировка войск за сутки уничтожила 95 дронов и 49 пунктов управления

Западные подразделения войск ВС РФ за сутки сбили 95 украинских БПЛА, передает Минобороны РФ. Начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма также отметил, что российские бойцы уничтожили 49 пунктов управления беспилотниками ВСУ.

Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 55 тяжелых боевых квадрокоптеров. Кроме того, выявлено и уничтожено 49 пунктов управления БПЛА, — говорится в материале.

Бигма добавил, что «Запад» ликвидировал восемь минометных систем и 10 робототехнических комплексов. Эти действия способствуют снижению наступательных возможностей украинских вооруженных сил, заключил он.

Ранее войска беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили четыре терминала спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также противник потерял пять робототехнических комплексов и 33 блиндажа и укрытия.

До этого сообщалось, что непрерывный мониторинг с воздуха значительно усложнил действия украинских подразделений в районе Донбасса. Российские морпехи, используя беспилотники, вынудили пехоту ВСУ в районе Доброполья почти полностью прекратить дневную активность. Противник на этом направлении, которое находится примерно в 30 километрах к северу от Красноармейска, свел к минимуму перемещения личного состава и активно занимается маскировкой своих позиций.