Раскрыто, как приумножить свободный миллион рублей в России в 2026 году Экс-министр Задорнов посоветовал размещать свободный миллион рублей в облигациях

Наибольшую доходность при вложении 1 млн рублей в 2026 году дадут банковские вклады и облигации, рассказал «РБК Инвестициям» экс-министр финансов и бывший глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Он уточнил, что точное распределение денег между инструментами зависит от уже сформированного портфеля.

По словам экономиста, в 2025 году основой его собственных инвестиций были рублевые депозиты. Он отметил, что размещал депозиты под максимально возможные ставки, и это обеспечило заметный доход, тем более что рубль за год укрепился примерно на 20%.

В пересчете на доллары доходность превышала 35% — редкий результат даже для России, — подчеркнул Задорнов.

Эксперт добавил, что часть средств вкладывал в корпоративные облигации, которые принесли больший доход, чем депозиты. Он напомнил, что налогообложение работает по-разному: налог с купонов удерживают сразу при выводе, а налог по вкладу человек платит только в следующем году.

Ранее стало известно, что сумма процентного дохода по вкладам, которую будут учитывать при определении налога за 2026 год, составит как минимум 160 тыс. рублей. Если в течение года Банк России повысит ключевую ставку, то и освобожденная от уплаты налога сумма также вырастет.