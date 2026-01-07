Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 09:32

Раскрыто, как приумножить свободный миллион рублей в России в 2026 году

Экс-министр Задорнов посоветовал размещать свободный миллион рублей в облигациях

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Наибольшую доходность при вложении 1 млн рублей в 2026 году дадут банковские вклады и облигации, рассказал «РБК Инвестициям» экс-министр финансов и бывший глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Он уточнил, что точное распределение денег между инструментами зависит от уже сформированного портфеля.

По словам экономиста, в 2025 году основой его собственных инвестиций были рублевые депозиты. Он отметил, что размещал депозиты под максимально возможные ставки, и это обеспечило заметный доход, тем более что рубль за год укрепился примерно на 20%.

В пересчете на доллары доходность превышала 35% — редкий результат даже для России, — подчеркнул Задорнов.

Эксперт добавил, что часть средств вкладывал в корпоративные облигации, которые принесли больший доход, чем депозиты. Он напомнил, что налогообложение работает по-разному: налог с купонов удерживают сразу при выводе, а налог по вкладу человек платит только в следующем году.

Ранее стало известно, что сумма процентного дохода по вкладам, которую будут учитывать при определении налога за 2026 год, составит как минимум 160 тыс. рублей. Если в течение года Банк России повысит ключевую ставку, то и освобожденная от уплаты налога сумма также вырастет.

активы
облигации
вклады
деньги
рубли
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерматологи предупредили об опасности горячих батарей для здоровья
Минтай на Рождество: быстрая рыба в духовке по-польски
Почти полсотни авиарейсов задержались в аэропорту Сочи на фоне ограничений
Что приготовить на Рождество-2026: 10 лучших рецептов — простых и вкусных
Врач предупредил о страшных последствиях татуировок
Рейс из Владивостока в Москву задержали более чем на 13 часов
Биометрию преступников в России могут начать собирать без их согласия
Россиянина наказали рублем за необычную куртку на экзамене по ПДД
Пожар в частном доме унес жизни женщины и двух мужчин
В Финляндии рассказали, как «коалиция желающих» потерпела фиаско в Париже
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Удары по Украине сегодня, 7 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
Скончался сын бывшего президента США
Активы ЛУКОЙЛ на $22 млрд могут отойти американским «гигантам»
Названо количество стран, куда россияне могут поехать без визы
В Иране ответили на слухи о захвате протестующими округа Малекшахи
«Мы не можем»: президент ЦАР проигнорировал требование Запада по Украине
Десерт на Рождество за пару минут! Монастырская коврижка с медом и орехами
Правительство Йемена обвинило высокопоставленного политика в госизмене
Волшебный заливной пирог с капустой: простой рецепт на кефире
Дальше
Самое популярное
Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.