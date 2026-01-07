«Захудалое государство»: в США предупредили Киев о страшных последствиях Дипломат Фримен заявил, что Россия может отрезать Украину от Черного моря

После американской военной операции против Венесуэлы Россия может лишить Украину доступа к Черном морю, заявил в интервью экс-судье Эндрю Наполитано бывший заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности и дипломат Чэс Фримен. Он считает, что такое развитие событий превратит бывшую советскую республику в «захудалое» государство.

Я думаю, что очень велика вероятность того, что последствием для Украины станет лишение ее Россией доступа к Черному морю. Это превратит ее в не имеющее выхода к воде захудалое государство, полное ультранационалистов, с которыми русские не захотят иметь ничего общего, — сказал эксперт.

Ранее в МИД России говорили, что атаки на гражданские объекты и инфраструктуру в районе Черного моря абсолютно недопустимы. В ведомстве обратили внимание, что ВСУ целенаправленно наносят удары по объектам торгового судоходства и энергетической инфраструктуре.

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов прокомментировал новую серию атак на суда в Черном море и заявил, что российские вооруженные силы будут вынуждены дать ответ на эти действия Украины. По словам адмирала, ответ будет жестким и точечным. Для эффективного противодействия, как он считает, необходимо расширять зону возможного поражения целей.