11 декабря 2025 в 22:00

Украине пообещали расплату за атаки на танкеры в Черном море

Адмирал Комоедов: ВС РФ жестко ответят на удары ВСУ по танкерам в Черном море

Морские дроны ВСУ Морские дроны ВСУ Фото: Социальные сети
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов прокомментировал aif.ru новую волну атак на суда в Черном море. Он заявил, что российские военные будут вынуждены ответить на действия Украины и этот ответ будет жестким и точечным.

Надо увеличить глубину поражения — бить по дронам, где они собираются, откуда транспортируются и спускаются на воду. Надо бить по местам управления этими дронами, предложил Комоедов.

По словам адмирала, для эффективного противодействия необходимо расширять зону поражения. Украинские морские дроны Sea Baby, по данным СБУ, атаковали уже четвертый танкер за две недели.

Ранее сообщалось, что последним стал танкер Dashan под флагом Коморских островов, получивший критические повреждения в Черном море при движении в сторону российского порта Новороссийск. До этого были атакованы танкеры Kairos и Virat (под флагом Гамбии), а также судно у берегов Сенегала. Украинская сторона заявляет, что атака на Dashan была совместной операцией 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.

