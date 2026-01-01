«Тяжелые были»: хирург раскрыл, как спасали детей после страшной атаки ВСУ

Хирурги Скадовской центральной районной больницы смогли оперативно сориентироваться при поступлении большого числа раненых, в том числе детей, после атаки беспилотников на село Хорлы, сообщил ТАСС заведующий хирургическим отделением Ширак Мнацаканян. По его словам, им помог большой профессиональный опыт.

Тяжелые были: ребенок 13-летний с черепно-мозговой травмой, с инородными телами в головном мозге, с разможженной печенью. Он был прооперирован, состояние стабилизировано до утра. Вторая девочка, с повреждениями печени и внутренним кровотечением, тоже была прооперирована, — сказал специалист.

Мнацаканян рассказал, что травмы в основном носят осколочный характер, типичный для атак БПЛА. В телах обнаруживали инородные тела в виде шариков и кусков металла. Также врачи фиксировали ожоги первой и второй степени. В настоящее время в Скадовской ЦРБ остается одна пострадавшая женщина. Она находится в отделении реанимации. После стабилизации ее состояния планируется эвакуация в Крым.

Ранее стало известно, что женщина с маленьким ребенком остались в живых во время атаки ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы. Она выжила, потому что вышла из помещения, чтобы покормить малыша. Семья приехала на черноморское побережье из Ленинградской области. Окна их номера, как уточнил Сальдо, выходили на противоположную сторону здания.