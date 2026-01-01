Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 17:29

«Тяжелые были»: хирург раскрыл, как спасали детей после страшной атаки ВСУ

Общие хирурги Скадовска спасли детей из Хорлов после атаки дронов ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хирурги Скадовской центральной районной больницы смогли оперативно сориентироваться при поступлении большого числа раненых, в том числе детей, после атаки беспилотников на село Хорлы, сообщил ТАСС заведующий хирургическим отделением Ширак Мнацаканян. По его словам, им помог большой профессиональный опыт.

Тяжелые были: ребенок 13-летний с черепно-мозговой травмой, с инородными телами в головном мозге, с разможженной печенью. Он был прооперирован, состояние стабилизировано до утра. Вторая девочка, с повреждениями печени и внутренним кровотечением, тоже была прооперирована, — сказал специалист.

Мнацаканян рассказал, что травмы в основном носят осколочный характер, типичный для атак БПЛА. В телах обнаруживали инородные тела в виде шариков и кусков металла. Также врачи фиксировали ожоги первой и второй степени. В настоящее время в Скадовской ЦРБ остается одна пострадавшая женщина. Она находится в отделении реанимации. После стабилизации ее состояния планируется эвакуация в Крым.

Ранее стало известно, что женщина с маленьким ребенком остались в живых во время атаки ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы. Она выжила, потому что вышла из помещения, чтобы покормить малыша. Семья приехала на черноморское побережье из Ленинградской области. Окна их номера, как уточнил Сальдо, выходили на противоположную сторону здания.

хирурги
ВСУ
дети
врачи
Херсонская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьники смогут получать рабочие профессии бесплатно
Москалькова обратилась к ООН после атаки ВСУ на Херсонскую область
Раскрыты последствия нового удара украинской армии по Белгородской области
Вино, водка и пиво резко подорожали в России после Нового года
Глава евродипломатии устроила истерику и обвинила Россию
МИД России указал на зашкаливающий цинизм Зеленского
В МИД РФ объяснили, что означает игнорирование теракта под Херсоном
В России емким словом охарактеризовали сущность Киева после атаки на Хорлы
Известный американский ученый признался в любви к Новому году в России
Пожар вспыхнул на промпредприятии под Калугой после атаки БПЛА
Появились новые данные о пострадавших в смертельном пожаре в Швейцарии
Российский мэр вышел из парилки, показал бицепсы и поздравил с Новым годом
На Западе рассказали об одном нюансе поведения Зеленского
Медведчук назвал истинную причину атаки Зеленского на резиденцию Путина
«Приказ на устранение Путина»: Медведчук о позоре «нелегитимного»
Переезд во Францию, отказ от «6 кадров»: как живет актриса Ирина Медведева
Трое россиян впервые разделили выигрыш миллиарда рублей в лотерею
«Тяжелые были»: хирург раскрыл, как спасали детей после страшной атаки ВСУ
Стало известно о состоянии раненых после удара по Хорлам
Россиянам перечислили удачное время для поиска работы в 2026 году
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.