Терапевт рассказал, как восстановиться после застолья Терапевт Морунов: после застолья необходимо соблюдать принцип щадящего питания

После застолья необходимо соблюдать принцип «щадящего питания», а также ввести умеренные физические нагрузки и восстановить водный баланс, заявил кандидат медицинских наук, терапевт Олег Морунов. По его словам, которые передало РИА Новости, хорошо помогают компоты из шиповника и сухофруктов.

Первое — восстановите водный баланс: пейте чистую теплую воду небольшими глотками. Подойдут несладкие компоты из сухофруктов, а также шиповника, — рассказал Морунов.

Ранее врач Михаил Лебедев заявил, что новогоднее застолье необходимо закончить вечером 1 января, а не переедать на протяжении всех праздников. Он отметил, что затяжное переедание неминуемо приведет к набору веса.

Также диетолог Андрей Бобровский заявил, что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также аллергией на рыбу опасно употреблять селедку. От этого продукта, содержащего пурины, лучше отказаться и пациентам с подагрой.

До этого диетолог Зинаида Медведева заявила, что спиртные напитки и сладости негативнее всего влияют на когнитивные функции. По ее словам, избыток продуктов животного происхождения также вреден для работы мозга.