Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 12:58

Терапевт рассказал, как восстановиться после застолья

Терапевт Морунов: после застолья необходимо соблюдать принцип щадящего питания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

После застолья необходимо соблюдать принцип «щадящего питания», а также ввести умеренные физические нагрузки и восстановить водный баланс, заявил кандидат медицинских наук, терапевт Олег Морунов. По его словам, которые передало РИА Новости, хорошо помогают компоты из шиповника и сухофруктов.

Первое — восстановите водный баланс: пейте чистую теплую воду небольшими глотками. Подойдут несладкие компоты из сухофруктов, а также шиповника, — рассказал Морунов.

Ранее врач Михаил Лебедев заявил, что новогоднее застолье необходимо закончить вечером 1 января, а не переедать на протяжении всех праздников. Он отметил, что затяжное переедание неминуемо приведет к набору веса.

Также диетолог Андрей Бобровский заявил, что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также аллергией на рыбу опасно употреблять селедку. От этого продукта, содержащего пурины, лучше отказаться и пациентам с подагрой.

До этого диетолог Зинаида Медведева заявила, что спиртные напитки и сладости негативнее всего влияют на когнитивные функции. По ее словам, избыток продуктов животного происхождения также вреден для работы мозга.

Россия
врачи
застолье
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 января: где сбои в РФ
Полиция Швейцарии исключила одну из версий гибели людей в Кран-Монтане
На Западе высказались, в чем опасность атаки на резиденцию Путина
В Госдуме привели доказательство зверства и беспринципности Киева
Австралийский «солдат удачи» из ВСУ не пережил вылазку в ДНР
У бывшего тренера «Динамо» обнаружили рак
Генерал раскрыл, применит ли Россия «Орешник» в ответ на удар ВСУ по кафе
Число погибших при атаке на Хорлы увеличилось
Первый энергоблок Курской АЭС-2 интегрировали в энергосистему России
«Кровь невинно убитых людей»: Володин назвал теракт под Херсоном намеренным
«Ждет возмездие»: Киеву пообещали трибунал за атаку на Хорлы
«Омрачил»: Мирошник призвал мир оценить удар ВСУ по Херсонской области
Зеленского уличили в противоречии своим же словам
Пожар произошел в резервуарном парке в Татарстане после атаки БПЛА
В Совфеде рассказали о новых соцльготах для семей с детьми
В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура из-за удара ВСУ
Мощный пожар в старейшей церкви Амстердама попал на видео
Куда сходить в музеи Москвы в новогодние каникулы
Терапевт рассказал, как восстановиться после застолья
Губернатор Оренбургской области отреагировал на удар ВСУ по Херсонщине
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.