01 января 2026 в 09:46

Этот салат идеален для 1 января после новогоднего застолья — избавит от тяжести: «Щетка» с капустой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат «Щетка» с капустой идеален для 1 января после новогоднего застолья. Он избавит от тяжести и заставит вашу пищеварительную систему работать как часы.

Секрет его действия — в уникальной комбинации сырых овощей, богатых клетчаткой: белокочанной капусты, сельдерея, огурца и зеленого яблока. Клетчатка, как мягкая метла, стимулирует работу кишечника, помогает вывести остатки непереваренной пищи и «кормит» полезную микрофлору. Именно это свойство делает салат помощником после праздников, когда желудок перегружен жирными и калорийными блюдами. Однако помните: при наличии проблем со здоровьем необходимо обратиться к врачу.

Для приготовления вам понадобится: 100 г белокочанной капусты, 1 огурец, 1 стебель сельдерея, половина кисло-сладкого яблока. Для заправки смешайте 2 ст. л. растительного (лучше оливкового) масла с 1 ч. л. лимонного сока — соль добавлять не рекомендуется, чтобы не снижать очищающий эффект. Капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками со щепоткой соли, чтобы она стала мягче и дала сок. Огурец, сельдерей и яблоко нарежьте тонкой соломкой. Смешайте все ингредиенты в салатнице, полейте заправкой и сразу подавайте.

Ранее стало известно, как приготовить крабовый салат без горы майонеза: свежая версия.

100 г белокочанной капусты
1 огурец
1 стебель сельдерея
половина кисло-сладкого яблока
2 ст. л. растительного (лучше оливкового) масла
1 ч. л. лимонного сока
Для заправки смешайте растительное или оливковое масло с лимонным соком. Соль добавлять не рекомендуется, чтобы не снижать очищающий эффект.
Капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками с щепоткой соли, чтобы она стала мягче и дала сок.
Огурец, сельдерей и яблоко нарежьте тонкой соломкой.
Смешайте все ингредиенты в салатнице, полейте заправкой и сразу подавайте.
