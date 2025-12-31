Салат из 3 ингредиентов, не считая майонеза: ничего варить не надо — смешали и готово

Если вам срочно нужен сытный, вкусный и праздничный салат, но нет времени на долгую готовку, этот рецепт из трех ингредиентов, не считая майонеза, станет вашим спасением. Ничего варить не надо! Смешали — и готово.

Вкус получается насыщенным, сытным и очень гармоничным: солоноватая ветчина, сладкая кукуруза и нейтральная, но питательная фасоль создают идеальный баланс, который майонез лишь подчеркивает, не перебивая. Проверено миллионами хозяек!

Вам понадобится: 250 г ветчины или вареной колбасы, банка консервированной кукурузы, банка консервированной красной фасоли, 3-4 ст. л. майонеза, соль и черный молотый перец по желанию. Ветчину нарежьте кубиками, смешайте с кукурузой и фасолью. Добавьте майонез, при желании посолите и поперчите. Аккуратно, но тщательно перемешайте. Салат готов к подаче сразу, но если дать ему постоять 10–15 минут в холодильнике, вкусы лучше соединятся.

