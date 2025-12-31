Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 15:45

Подсели всей семьей на это горячее «Сказочное гнездо»: куриное филе с грибами, под шубкой из расплавленного сыра

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо покоряет своей душевностью и потрясающим сочетанием текстур. Нежное куриное филе, начиненное ароматной грибной начинкой, превращается в уютное гнездышко, а золотистая шапка из расплавленного сыра довершает этот кулинарный шедевр. Идеальное горячее для семейного ужина, которое готовится легко, но выглядит по-праздничному и дарит ощущение тепла и заботы.

Для приготовления вам понадобится: 4 куриных филе (около 600 г), 300 г шампиньонов, 1 луковица, 150 г твердого сыра, 2 ст. л. сметаны, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло, зелень. Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до золотистости, добавьте измельченный чеснок, соль и перец. Куриное филе слегка отбейте, посолите, поперчите. На середину каждой отбивной выложите грибную начинку, заверните края, формируя гнезда. Выложите их в форму для запекания, смазанную маслом. Смажьте каждое гнездо сметаной. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25 минут. Достаньте, обильно посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на 7–10 минут до расплавления сыра. Подавайте горячими, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
