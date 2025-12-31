Новый год — 2026
Подлива как из любимой столовой: возрождаем проверенный рецепт для идеальных гарниров

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мечтаете, чтобы обычные макароны или каша превратились в аппетитное блюдо? Всего одна порция ароматной подливы — и ваш ужин заиграет новыми вкусами! Этот универсальный соус не только украшает гарниры, но и служит отличной основой для тушения мяса или грибов. Готовится просто, а результат всегда радует — как в добрые советские времена.

Для начала обжарьте 50 г муки на сухой сковороде до карамельного оттенка — так подлива получит лёгкий ореховый привкус и красивый цвет. На другой сковороде в 1–2 ст. л. растительного масла пассеруйте мелко нарезанный лук, добавьте тёртую морковь и доведите овощи до мягкости. В 600–800 мл мясного бульона размешайте 2 ст. л. томатного соуса, влейте к овощам и доведите до кипения. Соедините обжаренную муку с 1 ст. л. сметаны, разбавьте небольшим количеством бульона, тщательно перемешайте и введите в кипящую смесь.

Готовьте 5–8 минут на умеренном огне, постоянно помешивая. В конце добавьте соль, чёрный перец и любимые специи. Такая подлива идеально дополнит картофельное пюре, гречку, рис или макароны, а если положить в неё кусочки мяса или грибы — получится сытное самостоятельное блюдо.

Ранее сообщалось, что этот рецепт я называю праздничным спасением, потому что готовится он буквально на глазах, а результат выглядит как из кондитерской. Всего три простых ингредиента, никакой выпечки и минимум времени. Гости всегда удивляются и не верят, что такие пирожные можно сделать так быстро.

