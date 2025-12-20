Простой десерт «Еловые шишки» без выпечки. Дети пищат от восторга на Новый год

Этот рецепт я называю праздничным спасением, потому что готовится он буквально на глазах, а результат выглядит как из кондитерской. Всего три простых ингредиента, никакой выпечки и минимум времени. Гости всегда удивляются и не верят, что такие пирожные можно сделать так быстро.

Основу десерта составляет печенье «Орео». Его нужно измельчить в блендере до однородной маслянистой крошки. Перекладываю ее в миску и добавляю мягкий творожный сыр из баночки, марка не принципиальна. Все тщательно перемешиваю ложкой до состояния мягкой пасты. Масса хорошо лепится, поэтому удобнее работать в перчатках.

Из готовой основы формирую две шишки любой формы и сразу выкладываю их на тарелку, оставляя расстояние между ними. Заготовки уже съедобны, но дальше начинается самое красивое. Каждую шишку аккуратно облепляю шоколадными кукурузными хлопьями. Если их нет, подойдут шоколадные шарики для завтрака.

В конце слегка присыпаю сахарной пудрой и убираю в холодильник. Через короткое время пирожные становятся чуть плотнее, но внутри остаются нежными. По вкусу они напоминают лучшую шоколадную картошку, только еще эффектнее.

