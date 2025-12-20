Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 17:15

Простой десерт «Еловые шишки» без выпечки. Дети пищат от восторга на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт я называю праздничным спасением, потому что готовится он буквально на глазах, а результат выглядит как из кондитерской. Всего три простых ингредиента, никакой выпечки и минимум времени. Гости всегда удивляются и не верят, что такие пирожные можно сделать так быстро.

Основу десерта составляет печенье «Орео». Его нужно измельчить в блендере до однородной маслянистой крошки. Перекладываю ее в миску и добавляю мягкий творожный сыр из баночки, марка не принципиальна. Все тщательно перемешиваю ложкой до состояния мягкой пасты. Масса хорошо лепится, поэтому удобнее работать в перчатках.

Из готовой основы формирую две шишки любой формы и сразу выкладываю их на тарелку, оставляя расстояние между ними. Заготовки уже съедобны, но дальше начинается самое красивое. Каждую шишку аккуратно облепляю шоколадными кукурузными хлопьями. Если их нет, подойдут шоколадные шарики для завтрака.

В конце слегка присыпаю сахарной пудрой и убираю в холодильник. Через короткое время пирожные становятся чуть плотнее, но внутри остаются нежными. По вкусу они напоминают лучшую шоколадную картошку, только еще эффектнее.

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

Проверено редакцией
Читайте также
Взрывной салат за 15 минут! Кальмары, соленые огурцы — восторг гостей
Семья и жизнь
Взрывной салат за 15 минут! Кальмары, соленые огурцы — восторг гостей
Бюджетные канапе на Новый год: вкусный праздничный стол за копейки!
Семья и жизнь
Бюджетные канапе на Новый год: вкусный праздничный стол за копейки!
Готовлю домашнюю буженину из свиной шеи — сочное мясо с хрустящей корочкой: самое то к Новому году
Общество
Готовлю домашнюю буженину из свиной шеи — сочное мясо с хрустящей корочкой: самое то к Новому году
Король ПП-десертов: нежное кофейное суфле на ряженке — готовится за 10 минут без выпечки и сахара
Общество
Король ПП-десертов: нежное кофейное суфле на ряженке — готовится за 10 минут без выпечки и сахара
Картофельный салат делаю по-немецки. Вместо колбасы — копченая курица и чернослив. Получается ярче и ароматнее
Общество
Картофельный салат делаю по-немецки. Вместо колбасы — копченая курица и чернослив. Получается ярче и ароматнее
рецепт
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы готовы»: стало известно, где может пройти саммит Россия — Африка
Названа возможная причина возгорания в доме на востоке Москвы
«Испугались»: Захарова о реакции Киева на дрон с российским флагом
Мурал с Путиным появился в столице ЦАР
Нг без лишних кг: диетический рецепт кабачков в духовке
Звонок Путина, секрет долголетия, Донбасс: как живет Александра Пахмутова
Европейцев призвали трезво взглянуть на украинский конфликт
Вскрылись нелицеприятные вещи об убитой в Дубае стюардессе
Сикорский поздравил Орбана «орденом Ленина»
«Честно и мужественно»: в Италии восхитились Путиным и его политикой
Иордания присоединилась к операции США против ИГ в Сирии
«Хитрый ход в шахматной партии»: политолог раскрыл смысл послания Путина
На Западе раскрыли, что сделает ЕС слабым в глазах США
Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне
Пушков назвал «три кита» европейской политики
«Мужиков расстреляли сразу»: Мирошник о зверствах ВСУ и судах над Зеленским
Австрии напомнили, чем грозит «слепое следование» политике ЕС
Градный дождь и тепло до +10? Погода в Москве в начале января: чего ждать
«Горькая потеря»: Певцов о смерти Лобоцкого
Фанаты сравнили Наталью Подольскую с Екатериной II из-за нового образа
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.