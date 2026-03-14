Картофельная фриттата на сковороде: итальянский омлет из картошки и яиц — элементарный рецепт

Картофельная фриттата — это сытный итальянский омлет из картошки и яиц, который готовится на сковороде и идеально подходит для завтрака, обеда или ужина. Рецепт — элементарный! Вкус получается насыщенным, домашним.

Для приготовления понадобится: 3–4 картофелины, 4 яйца, 1 луковица, 50 г твердого сыра, соль, перец, зелень (укроп, петрушка), растительное масло.

Рецепт: картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками или небольшими кубиками. Лук нарежьте полукольцами. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте картофель и жарьте до мягкости и легкой золотистости, посолите и поперчите. Яйца взбейте с солью и перцем.

Залейте яйцами картофель, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте 5–7 минут, пока яйца почти полностью схватятся. Сыр натрите на терке, посыпьте фриттату, накройте крышкой и готовьте еще 2–3 минуты до расплавления сыра. Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить яичницу в дранике: альтернатива омлетам на завтрак.

Дарья Иванова
