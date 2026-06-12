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12 июня 2026 в 12:38

Варенье из жимолости: три полезных рецепта, покоривших гурманов

Ароматное варенье из жимолости — польза и витамины всю осень и зиму Ароматное варенье из жимолости — польза и витамины всю осень и зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жимолость — одна из немногих ягод, которая успевает вызреть раньше всех и при этом несет в себе настоящий кладезь витаминов: в 100 граммах свежих ягод содержится треть суточной нормы витамина С и витамина К. Варенье из жимолости — способ сохранить этот природный дар до самых холодов, и если подойти к делу с умом, польза ягоды никуда не денется. Ниже — три рецепта: редкий, еще более редкий и совсем неожиданный.

Варенье из жимолости с базиликом и лимонной цедрой

Этот рецепт — почти гастрономический эксперимент: свежий базилик придает варенью из жимолости пряный, слегка перечный аромат, а цедра добавляет тонкую горчинку. Такое лакомство подают к мягким сырам и паштетам — совсем не по-деревенски.

  • Понадобятся: жимолость (свежая — 1 кг), сахар (900 г), лимон (1 шт., только цедра и 2 ст. л. сока), базилик (свежий — 10–12 крупных листьев), вода (100 мл).

Способ приготовления. Ягоды промыть, засыпать сахаром, добавить воду и оставить на 3–4 часа до появления сока. Поставить на средний огонь, довести до кипения, снять пену. Через 5 минут кипения добавить цедру, лимонный сок и листья базилика, связанные в пучок. Варить еще 10 минут на слабом огне. Пучок базилика убрать, горячее варенье разлить по стерилизованным банкам и закатать.

  • Калорийность на 100 г: около 218 ккал. БЖУ: белки — 0,3 г, жиры — 0,1 г, углеводы — 54 г.

  • Польза: базилик богат эфирными маслами с антисептическими и противовоспалительными свойствами, а витамины жимолости при кратком нагреве сохраняются значительно лучше, чем при долгой варке.

«Холодное» варенье из жимолости с имбирем — без варки

Это, пожалуй, самый редкий способ заготовки: ягода не проходит тепловой обработки вовсе. Все витамины жимолости, включая нестойкий витамин С, остаются нетронутыми. Имбирь добавляет остроту и мощный иммунный импульс — то что нужно холодной осенью.

  • Понадобятся: жимолость (свежая — 1 кг), сахар (1,4 кг), имбирь (свежий корень — 30 г, натереть на мелкой терке), лимонный сок (1 ст. л.).

Варенье из жимолости: три полезных рецепта, покоривших гурманов Варенье из жимолости: три полезных рецепта, покоривших гурманов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ приготовления. Ягоды тщательно перебрать, вымыть и полностью обсушить — лишняя влага сокращает срок хранения. Пробить жимолость блендером или размять толкушкой до однородной массы. Добавить сахар, тертый имбирь и лимонный сок. Тщательно перемешивать ложкой 10–15 минут, пока сахар не растворится почти полностью. Разложить по чистым сухим банкам, сверху насыпать слой сахара (1–2 ст. л.) — это природная «пробка». Хранить строго в холодильнике или погребе.

  • Калорийность на 100 г: около 235 ккал. БЖУ: белки — 0,3 г, жиры — 0,1 г, углеводы — 58 г.

  • Польза: живые витамины жимолости в полном составе плюс гингерол имбиря — один из мощнейших природных противовоспалительных компонентов.

Варенье из жимолости с ревенем и кардамоном

Ревень — почти забытый огородный гость — дает варенью из жимолости необычную тягучесть и кисловатую свежесть. Кардамон здесь совсем не гость с восточного базара: он смягчает терпкость ягоды и делает аромат глубоким, почти парфюмерным. Такой рецепт встретишь нечасто даже в авторских кулинарных блогах.

  • Понадобятся: жимолость (700 г), ревень (черешки свежие — 300 г, очистить и нарезать кубиком 1 см), сахар (1 кг), кардамон (молотый — 0,5 ч. л.), вода (50 мл).

Способ приготовления. Жимолость измельчить блендером до состояния пюре, добавить сахар и воду, поставить на огонь. После закипания варить 5 минут, снимая пену. Добавить ревень и кардамон, перемешать. Довести до кипения и варить еще 7–8 минут на среднем огне. Снять с огня, оставить на 2 часа. Вернуть на плиту, довести до кипения и варить финальные 7 минут. Горячим разлить по стерилизованным банкам.

  • Калорийность на 100 г: около 206 ккал. БЖУ: белки — 0,4 г, жиры — 0,1 г, углеводы — 51 г.

  • Польза: ревень содержит органические кислоты, улучшающие пищеварение, а антоцианы жимолости превосходят витамин С по антиоксидантным свойствам в 50 раз.

Варенье из жимолости — не просто сладкая заготовка, это баночка иммунитета, припасена на самое темное время года. Главное правило при варке любого из этих рецептов: не переваривать. Чем короче тепловая обработка, тем больше витаминов доберется до зимнего стола в целости и сохранности.

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