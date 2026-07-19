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19 июля 2026 в 13:00

Одна ошибка оставит без ягод: как помочь жимолости заложить урожай на будущий год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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После сбора ягод жимолость не уходит на отдых. Именно в июле она начинает закладывать цветочные почки, от которых зависит будущий урожай. Несколько простых действий помогут кусту быстрее восстановиться и хорошо подготовиться к зиме.

Первую подкормку проводят сразу после плодоношения. Для опрыскивания по листу используют раствор сульфата калия — 10–15 г на 10 л воды. Обработку лучше делать вечером или в пасмурную погоду.

Через две недели наступает время второй подкормки. Под каждый куст вносят 30–40 г борофоски, слегка заделывая гранулы в почву и обильно поливая растение. Такое питание обеспечивает жимолость калием, фосфором, кальцием и бором, необходимыми для формирования будущего урожая.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременная подкормка помогает кустам легче переносить летнюю жару. Дополнительно не забывайте удалять сухие и поврежденные веточки — это улучшит проветривание кроны и сохранит силы растения.

Ранее сообщалось, что пырей способен превратить любую грядку в настоящую проблему, ведь его корни быстро разрастаются и возвращаются даже после прополки. Но у этого живучего сорняка есть слабое место — он не любит, когда ему перекрывают доступ к свету.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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