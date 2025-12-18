Новый год-2026
Витамины и микроэлементы после 40: почему еда уже не компенсирует дефицит

Какие витамины нужно пить после 40 лет и почему без добавок уже не обойтись Какие витамины нужно пить после 40 лет и почему без добавок уже не обойтись Фото: Shutterstock/FOTODOM
Организм человека нуждается в постоянной поддержке полезными веществами, которые участвуют в обмене веществ, укрепляют иммунитет и замедляют процессы старения. Витамины и минералы мы получаем преимущественно из пищи — овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов. Однако с возрастом бывает дефицит витаминов — естественный запас этих веществ начинает истощаться, а способность организма усваивать их из еды существенно снижается. Мы подскажем, какие витамины нужно пить после 40 лет для сохранения здоровья и повышения качества жизни.

Почему с возрастом мы теряем витамины: мнение эндокринолога

По мнению эндокринологов, дефицит витаминов с возрастом связан с несколькими ключевыми факторами.

  • Во-первых, снижается выработка желудочного сока и активность пищеварительных ферментов, что затрудняет расщепление пищи и всасывание полезных веществ.

  • Во-вторых, ухудшается перистальтика кишечника — способность пищеварительной системы продвигать пищу, из-за чего витамины и микроэлементы просто не успевают усвоиться.

  • В-третьих, замедляется обмен веществ, что приводит к тому, что даже сбалансированный рацион не может полностью покрыть потребности организма. Потому прием витаминов для женщин и мужчин после 40 лет — важный этап в образе жизни.

Кроме того, качество современных продуктов значительно ухудшилось — овощи и фрукты сегодня содержат всего 35–45% витаминов от уровня 1980-х годов из-за истощения почв и ускоренных методов выращивания. Именно поэтому после 40 лет еда не восполняет дефицит витаминов в полной мере и с возрастом нам требуется дополнительная поддержка организма.

Витамины и микроэлементы после 40: почему еда уже не компенсирует дефицит Витамины и микроэлементы после 40: почему еда уже не компенсирует дефицит Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ключевые витамины после 40: D, B12, магний, кальций, омега-3

Витамины после 40 лет становятся критически важными для поддержания здоровья и активности. Специалисты выделяют несколько ключевых нутриентов, дефицит которых особенно опасен в этом возрасте.

  • Витамин D отвечает за усвоение кальция и укрепление костной ткани, что является профилактикой остеопороза. Он синтезируется под воздействием солнечных лучей, но после 40 лет эта способность снижается. Витамин D содержится в жирной рыбе, яичных желтках и печени, однако полностью покрыть потребность из пищи невозможно. Профилактическая дозировка составляет до 4000 МЕ в сутки, а лечебные дозы назначаются только врачом после анализа крови.

  • Витамин B12 необходим для нормальной работы нервной системы, процессов кроветворения и синтеза ДНК. С возрастом клетки желудка вырабатывают меньше специального фактора, который транспортирует B12 в кишечник для усвоения, что приводит к его дефициту. Признаками нехватки являются ухудшение памяти, концентрации внимания, анемия и одышка. Витамин B12 содержится в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах, но после 40 лет требуется дополнительный прием в виде добавок. Однако принимать эти витамины можно только после консультации лечащего врача.

  • Магний участвует в более чем 300 биохимических реакциях организма, поддерживает сердечно-сосудистую систему и нервную регуляцию. Его источники — орехи, семена, цельнозерновые продукты и зеленые овощи. Дозировка и длительность приема магния определяются индивидуально после консультации врача.

  • Кальций критически важен для здоровья костей, зубов и мышечных сокращений. Молочные продукты, сыр, творог и зеленые листовые овощи богаты кальцием, но его усвоение без достаточного количества витамина D затруднено. Поэтому эти два элемента лечащие врачи нередко назначают вместе.

  • Омега-3 жирные кислоты защищают сердце и сосуды, улучшают работу мозга и обладают противовоспалительными свойствами. Они содержатся в жирной морской рыбе, льняном масле и грецких орехах. Взрослым рекомендуется принимать около 2 г омега-3 ежедневно, но точную дозировку должен подобрать специалист.

Исследовательский центр эндокринологии Исследовательский центр эндокринологии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Особенности для женщин и мужчин: на что обратить внимание

Микроэлементы для женщин после 40 лет имеют свою специфику. В этом возрасте начинаются гормональные изменения, приближается климакс, что требует дополнительной поддержки витаминами E, B9 (фолиевая кислота) и железом. Признаками дефицита могут быть потеря эластичности кожи, ломкость волос и ногтей, перепады настроения и повышенная утомляемость.

Витамины для мужчин после 40 лет должны включать цинк, селен и витамины группы B, которые поддерживают репродуктивную функцию, энергетический обмен и работу сердечно-сосудистой системы. Мужчинам важно обращать внимание на симптомы дефицита — снижение выносливости, мышечную слабость, проблемы с концентрацией внимания.

Нужно ли пить витамины постоянно

Многие задаются вопросом: нужно ли пить витамины постоянно или курсами? Специалисты рекомендуют циклический прием — курс длительностью 1–3 месяца с перерывом на 1–2 месяца. Исключение составляет витамин D, который при дефиците можно принимать от 3 до 6 месяцев подряд. Постоянный прием витаминов в профилактических дозах допустим, но требует контроля со стороны врача, чтобы избежать гипервитаминоза.

Важность врачебной консультации: как подобрать правильный комплекс

Консультация врача перед приемом витаминов — обязательный этап. Самостоятельное назначение добавок может быть не только неэффективным, но и опасным. Врач назначит необходимые анализы крови — клиническое исследование, липидограмму, определение уровня конкретных витаминов и минералов, оценку функции печени и почек. На основе результатов специалист подберет правильный комплекс витаминов после 40 лет с учетом индивидуальных особенностей организма, хронических заболеваний и принимаемых лекарств. Какие витамины пить после 40 лет, в какой дозировке и как долго — все эти вопросы решаются только после консультации с врачом и получения результатов обследования.

Забота о здоровье после 40 лет требует комплексного подхода, в котором правильно подобранные витамины и микроэлементы играют ключевую роль в поддержании активности, молодости и хорошего самочувствия на долгие годы.

Ранее мы рассказывали о важности прохождения бесплатного медобследования после 40 лет.

