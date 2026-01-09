Богатый железом салат из трех ингредиентов: так вкусно и просто, что можно готовить хоть каждый день

Богатый железом салат можно сделать всего из трех ингредиентов. Так вкусно и просто, что можно готовить хоть каждый день!

Его польза неоспорима: свекла и петрушка богаты железом и фолиевой кислотой, а гранат усиливает усвоение железа благодаря витамину С.

Для приготовления возьмите: 2-3 средние отварные или запеченные свеклы, 1 крупный гранат, большой пучок свежей петрушки, 2–3 ст. л. оливкового или льняного масла, сок половины лимона, соль по вкусу. Остывшую свеклу очистите и натрите на крупной терке или нарежьте мелким кубиком. Петрушку мелко порубите. Из граната извлеките зерна. В салатнице соедините свеклу, петрушку и гранатовые зерна. Отдельно смешайте масло, лимонный сок и соль. Заправьте салат, аккуратно перемешайте.

