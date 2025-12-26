Без риса, но с пекинской капустой: легкий крабовый салат для и без того жирного новогоднего стола

Эта легкая версия крабового салата идеально подойдет для и без того жирного и тяжелого новогоднего стола. Он готовится без риса, но с пекинской капустой.

Вкус получается свежим, нежным и сбалансированным: хрустящая капуста, сочные огурцы, сладковатые крабовые палочки и кукуруза, сливочные яйца и сыр — майонез лишь связывает вкусы, не утяжеляя блюдо.

Вам понадобится: 300 г пекинской капусты, 4 вареных яйца, 2 свежих огурца, 200 г крабовых палочек, 1 банка консервированной кукурузы, 150 г твердого сыра, майонез. Салат собирается слоями на плоском блюде, каждый слой, кроме последнего, слегка промазывается майонезом. Первый слой — половина нашинкованной пекинской капусты, которая обеспечит салату хруст и воздушность. Далее слои: нарезанные кубиком яйца, огурцы, крабовые палочки, кукуруза. Сверху выложите оставшуюся половину пекинской капусты и обильно посыпьте все тертым сыром. Дайте салату немного настояться в холодильнике 30-40 минут, чтобы слои пропитались.

