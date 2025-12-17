Новый год-2026
17 декабря 2025

Праздничный салат «Леший»: с ним Новый год будет вдвойне вкуснее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте праздничный и ароматный слоеный салат «Леший». Это блюдо гарантированно оценят любители сытных и пикантных салатов, с ним Новый год будет вдвойне вкуснее!

Вкус получается насыщенным и многогранным: нежная курица, аромат жареных грибов, сладость лука, сливочные яйца и сыр создают глубокую композицию, а орехи добавляют приятную текстурную ноту.

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе (нарезать мелко), 300 г шампиньонов (нарезать и обжарить до готовности), 1 крупная луковица (нарезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета), 3 яйца (сварить вкрутую и натереть), 150 г твердого сыра (натереть), майонез для пропитки, грецкие орехи и маслины для украшения. Выкладывайте салат слоями в следующем порядке, промазывая каждый майонезом: 1-й — куриная грудка, 2-й — жареные шампиньоны, 3-й — жареный лук, 4-й — тертые яйца, 5-й — тертый сыр. Дайте салату хорошо пропитаться в холодильнике 3–4 часа.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом.

