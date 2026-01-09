Овощной салат «Зимний» без майонеза: ничего варить и утрамбовывать слоями не нужно, нарезал — и готово

Когда за окном мороз и не хватает ярких красок, на помощь приходит салат «Зимний» без майонеза — вкусный, полезный, а главное, просто готовится: ничего варить и утрамбовывать слоями не нужно, нарезал — и готово!

Вкус этого салата — настоящий фейерверк: сочная хрустящая свежесть сладких перцев, огурцов и помидоров встречается с пикантной, острой и сладковатой ноткой моркови по-корейски, а капля острой аджики добавляет согревающий, бодрящий акцент, идеально сбалансированный без тяжести майонеза.

Для его приготовления вам понадобится: 1 красный и 1 желтый болгарский перец, 2 свежих огурца, 2–3 средних помидора, 150–200 граммов моркови по-корейски, 1–2 чайные ложки аджики, соль. Все овощи тщательно вымойте. Болгарские перцы очистите от семян и нарежьте тонкой соломкой. Огурцы и помидоры также нарежьте соломкой или полукольцами. В глубоком салатнике соедините нарезанные перцы, огурцы, помидоры и морковь по-корейски. Добавьте аджику. Перемешайте салат. Дайте ему постоять 5–10 минут, чтобы вкусы соединились. Попробуйте и, если необходимо, добавьте еще немного аджики или соли.

