09 января 2026 в 21:46

Овощной салат «Зимний» без майонеза: ничего варить и утрамбовывать слоями не нужно, нарезал — и готово

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда за окном мороз и не хватает ярких красок, на помощь приходит салат «Зимний» без майонеза — вкусный, полезный, а главное, просто готовится: ничего варить и утрамбовывать слоями не нужно, нарезал — и готово!

Вкус этого салата — настоящий фейерверк: сочная хрустящая свежесть сладких перцев, огурцов и помидоров встречается с пикантной, острой и сладковатой ноткой моркови по-корейски, а капля острой аджики добавляет согревающий, бодрящий акцент, идеально сбалансированный без тяжести майонеза.

Для его приготовления вам понадобится: 1 красный и 1 желтый болгарский перец, 2 свежих огурца, 2–3 средних помидора, 150–200 граммов моркови по-корейски, 1–2 чайные ложки аджики, соль. Все овощи тщательно вымойте. Болгарские перцы очистите от семян и нарежьте тонкой соломкой. Огурцы и помидоры также нарежьте соломкой или полукольцами. В глубоком салатнике соедините нарезанные перцы, огурцы, помидоры и морковь по-корейски. Добавьте аджику. Перемешайте салат. Дайте ему постоять 5–10 минут, чтобы вкусы соединились. Попробуйте и, если необходимо, добавьте еще немного аджики или соли.

Ранее стало известно, как приготовить легкий салат без майонеза с фасолью, помидорами и медово-горчичной заправкой.

