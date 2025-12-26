Без майонеза и варки продуктов: обалденный салат с маринованным луком и медово-горчичной заправкой

Приготовьте вкусный, яркий и полезный салат с маринованным луком и медово-горчичной заправки. Это обалденное блюдо не требует варки продуктов и готовится без капли майонеза.

Вкус получается потрясающе сбалансированным: сладковатый маринованный лук без горечи, сытная фасоль и сочные помидоры в идеальном дуэте со сладкой, пикантной и нежной заправкой.

Вам понадобится: 1 крупная красная луковица, 1 банка консервированной красной фасоли, 3-4 спелых помидора, пучок свежей петрушки. Для быстрого маринада лука смешайте 3 ст. л. красного винного уксуса (или сока лимона), 1 ч. л. сахара и щепотку соли. Залейте нарезанный на полукольца лук и оставьте на 15-20 минут. Для заправки взбейте 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. жидкого меда и 1 ч. л. дижонской горчицы. В салатнице соедините фасоль, нарезанные крупным кубиком помидоры и зелень, добавьте маринованный лук. Полейте все медово-горчичным соусом и аккуратно перемешайте. Дайте салату 5-10 минут настояться.

