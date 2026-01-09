Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 19:46

Удивите семью необычной подачей ужина: курица в съедобных горшочках — готовить проще, чем кажется

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Предлагаем рецепт, который впечатлит всех ваших гостей: курица в съедобных слоеных горшочках. Готовить его проще, чем кажется! Это блюдо, где можно съесть и начинку, и тарелку.

Вкус этого блюда — это волшебное сочетание нежной, сочной куриной грудки, пикантных грибов и насыщенного густого сливочного соуса, который впитывается в хрустящие маслянистые стенки из слоеного теста, делая каждый кусочек неповторимым.

Для начинки вам понадобится: 400 г куриного филе, 250 г шампиньонов, 1 небольшая луковица, 200 мл сливок 20%, 1 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Для горшочков: упаковка готового слоеного теста. Курицу и грибы нарежьте кубиками, лук — мелко. Обжарьте лук, добавьте и обжарьте курицу, затем грибы. Посолите, поперчите. Влейте сливки, смешанные с мукой, и тушите 7–10 минут до загустения. Охладите. Тесто раскатайте, разрежьте на квадраты. Выложите в центр каждого 2–3 ст. л. начинки. Соберите края теста кверху, защипните, формируя «горшочек» с открытым центром. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте на пергаменте при 200 °C 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить гнезда с пюре и мясной начинкой.

ужины
обеды
рецепты
курица
Дарья Иванова
Д. Иванова
