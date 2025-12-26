Пюре на Новый год не подаю просто так, делаю из него гнезда с мясной начинкой: обалдеть как вкусно

Пюре на Новый год не подаю просто так, делаю из него порционные гнезда сразу с мясной начинкой. Получается обалдеть как вкусно!

Вкус получается невероятным: нежное, воздушное картофельное пюре, ароматная, сочная начинка и хрустящая, тягучая сырная шапка. Это блюдо понравится и взрослым, и детям, а его подача в виде аккуратных порционных гнезд идеально подойдет для праздничного стола.

Рецепт: для пюре отварите 1 кг картофеля, разомните с 50 г сливочного масла, добавьте 1 яйцо, соль, для пластичности можно добавить 2 ст. л. муки или крахмала. Для начинки обжарьте 300 г фарша с 1 мелко нарезанной луковицей, добавьте 200 г нарезанных грибов, посолите, поперчите и тушите до готовности. Форму для запекания смажьте маслом. Мокрыми руками сформируйте из пюре небольшие чашечки, выложите их в форму. В каждую чашечку положите начинку. Сверху гнезда обильно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 20-25 минут до золотистой сырной корочки.

