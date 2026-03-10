Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Ужин из серии «когда мне лень готовить»: соединяю гречку с грудкой прямо в противне — обалденное горячее

Фото: D-NEWS.ru
Гречка по-купечески в духовке — это ужин из серии «когда мне лень готовить». Соединяю крупу с грудкой прямо в противне — через 40 минут сытное, обалденное горячее на столе! Вкус получается насыщенным и домашним.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 1 стакан гречневой крупы, 400 г куриного филе, 1 луковица, 1 морковь, 100–150 г твердого сыра, соль, перец, паприка, растительное масло, 2 стакана воды.

Как приготовить

Гречку промойте. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками, лук — кубиками, морковь натрите на крупной терке. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите на дно гречку. Сверху равномерно распределите курицу, посолите, поперчите, приправьте паприкой. Затем выложите лук и морковь, снова слегка посолите.

Аккуратно влейте воду по краю формы, чтобы не размыть слои. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 190 °C духовке 30 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10–15 минут до румяной сырной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить порционный ужин из курицы и картошки — после него не нужно мыть противень и сковородки.

