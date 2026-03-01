Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 18:31

Порционный ужин из курицы и картошки — после него не нужно мыть противень и сковородки: сытное горячее

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Готовим сытное горячее — порционный ужин из курицы и картошки в лодочках из пергамента. После него не нужно мыть противень и сковородки!

При запекании картофель пропитывается куриным соком, становясь невероятно нежным, филе бедра остается сочным, а помидоры и сыр сверху создают аппетитную румяную шапочку.

Для приготовления понадобится (на 2 порции): 2 филе куриного бедра, 4-5 средних картофелин, 2 помидора, 100 г твердого сыра, майонез, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло для смазывания, пергаментная бумага.

Рецепт: картофель нарежьте тонкими кружочками. Куриное филе слегка отбейте, посолите, поперчите, приправьте паприкой и чесноком. Из пергамента сформируйте лодочки с бортиками. На дно каждой лодочки выложите картофель кружочками внахлест, посолите и поперчите. Сверху положите куриное филе, смажьте его небольшим количеством майонеза. На курицу уложите ломтики помидоров. Сыр натрите на крупной терке, смешайте с ложкой майонеза и равномерно распределите сверху. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 35-40 минут.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты с кефиром: получаются как в столовой, но без тонны хлеба.

Проверено редакцией
Читайте также
Горячее для семейных ужинов и встречи гостей: тут и мясо, и картошка, и пикантный соус
Общество
Горячее для семейных ужинов и встречи гостей: тут и мясо, и картошка, и пикантный соус
Сырная шапочка, которая не растекается и не убегает с мяса: для курицы, индейки и свинины
Общество
Сырная шапочка, которая не растекается и не убегает с мяса: для курицы, индейки и свинины
В пост спасает эта шаурма: сочная начинка и хрустящий лаваш — никакого мяса не надо
Общество
В пост спасает эта шаурма: сочная начинка и хрустящий лаваш — никакого мяса не надо
Взбиваю яйца со сметаной и заливаю цветную капусту — запеканка получается такой нежной, что тает во рту
Общество
Взбиваю яйца со сметаной и заливаю цветную капусту — запеканка получается такой нежной, что тает во рту
Без сыра и без майонеза готовлю нежные, сочащиеся куриные бедра: максимально простой рецепт
Общество
Без сыра и без майонеза готовлю нежные, сочащиеся куриные бедра: максимально простой рецепт
горячее
рецепты
курица
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Порционный ужин из курицы и картошки — после него не нужно мыть противень и сковородки: сытное горячее Готовим сытное горячее — порционный ужин из курицы и картошки в лодочках из пергамента. После него не нужно мыть противень и сковородки!
2 филе куриного бедра
4-5 средних картофелин
2 помидора
100 г твердого сыра
майонез, соль
перец, паприка
сушеный чеснок
растительное масло для смазывания
пергаментная бумага
>
Картофель нарежьте тонкими кружочками. Куриное филе слегка отбейте, посолите, поперчите, приправьте паприкой и чесноком.
Из пергамента сформируйте лодочки с бортиками. На дно каждой лодочки выложите картофель кружочками внахлест, посолите и поперчите.
Сверху положите куриное филе, смажьте его небольшим количеством майонеза. На курицу уложите ломтики помидоров.
Сыр натрите на крупной терке, смешайте с ложкой майонеза и равномерно распределите сверху. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 35-40 минут.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конфликт на Ближнем Востоке парализовал один из крупнейших портов мира
Трамп заявил об успехе военной операции против Ирана
Шоу «Маска» сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
В Финляндии предрекли мировой коллапс из-за ударов США по Ирану
«Видим дилемму»: Мерц смутился из-за агрессии США против Ирана
«Только нарастать»: Нетаньяху о ближайших планах Израиля на Иран
МИД РФ опубликовал рекомендации для россиян по ситуации на Ближнем Востоке
Лавров призвал остановить эскалацию на Ближнем Востоке
В ЕС забили тревогу из-за блокады Ормузского пролива
В СК объяснили, почему пропавшие в Прикамье туристы не смогли выжить
Серия мощных взрывов прогремела в Кабуле
Опубликованы кадры из Тегерана в момент массированного обстрела
Лавров в разговоре с главой МИД ОАЭ осудил действия США и Израиля
«До добра»: Песков раскрыл роль России в кризисе на Ближним Востоке
Стало известно, сколько времени Израиль может спасаться от мести Ирана
Появились первые жертвы протестов у посольства США в Пакистане
SHAMAN отреагировал на обвинения в осквернении Байкала
Домашний матч «Сочи» против «Спартака» перенесли во второй раз из-за БПЛА
Тегеран содрогнулся от удара новейшей разработки Израиля
Названы четыре продукта, которые начали скупать в супермаркетах Дубая
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.