Порционный ужин из курицы и картошки — после него не нужно мыть противень и сковородки: сытное горячее

Порционный ужин из курицы и картошки — после него не нужно мыть противень и сковородки: сытное горячее

Готовим сытное горячее — порционный ужин из курицы и картошки в лодочках из пергамента. После него не нужно мыть противень и сковородки!

При запекании картофель пропитывается куриным соком, становясь невероятно нежным, филе бедра остается сочным, а помидоры и сыр сверху создают аппетитную румяную шапочку.

Для приготовления понадобится (на 2 порции): 2 филе куриного бедра, 4-5 средних картофелин, 2 помидора, 100 г твердого сыра, майонез, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло для смазывания, пергаментная бумага.

Рецепт: картофель нарежьте тонкими кружочками. Куриное филе слегка отбейте, посолите, поперчите, приправьте паприкой и чесноком. Из пергамента сформируйте лодочки с бортиками. На дно каждой лодочки выложите картофель кружочками внахлест, посолите и поперчите. Сверху положите куриное филе, смажьте его небольшим количеством майонеза. На курицу уложите ломтики помидоров. Сыр натрите на крупной терке, смешайте с ложкой майонеза и равномерно распределите сверху. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 35-40 минут.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты с кефиром: получаются как в столовой, но без тонны хлеба.