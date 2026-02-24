Зимняя Олимпиада — 2026
Сырная шапочка, которая не растекается и не убегает с мяса: для курицы, индейки и свинины

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт гарантирует идеальную плотную румяную сырную шапочку, которая не растекается и не убегает с мяса. Она идеально подходит для курицы, индейки и свинины.

Секрет в особой намазке, куда добавляется крахмал и яйцо — они связывают сыр, превращая его в стабильную, но нежную массу.

Для приготовления понадобится: 500 г свинины, курицы или индейки (нарезать на стейки толщиной 1,5-2 см), соль, перец, паприка, мука для обваливания. Для сырной шапки: 150 г твердого сыра, 2 ст. л. майонеза, яйцо, 1 ч. л. крахмала, 0,5 ч. л. сушеного чеснока. Мясо отбейте, натрите солью, перцем и паприкой. Обваляйте каждый кусок в муке и выложите на противень, застеленный пергаментом. В миске смешайте тертый сыр, майонез, яйцо, крахмал и сушеный чеснок до однородной густой массы. Выложите эту намазку горкой на каждый кусок мяса. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут до румяной сырной корочки. Подавайте горячими с любым гарниром.

Ранее стало известно, как приготовить ужин из стакана гречки и лотка курицы — элементарный рецепт.

