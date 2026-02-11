Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 18:46

Ужин из стакана гречки и лотка курицы: целый противень — элементарный рецепт

Готовим ужин из стакана гречки и лотка курицы! С этим элементарным рецептом к вас получится целый противень сытного ужина. При запекании все компоненты пропитываются вкусами и ароматами друг друга.

Для приготовления понадобится: 1 стакан гречневой крупы, 6-8 куриных голеней, 1,5 стакана горячей воды, 300 г замороженных или свежих овощей (лук, морковь, стручковая фасоль, перец), майонез, соль, черный перец. Разогрейте духовку до 200°C. Голени обильно смажьте майонезом, посолите и обваляйте в смеси специй. Гречку промойте. Форму для запекания смажьте маслом. На дно формы равномерно высыпьте гречку, посолите ее. Сверху на гречку выложите замороженные или свежие овощи (их можно не размораживать). Влейте горячую воду. Сверху на овощи уложите подготовленные куриные голени. Накройте форму фольгой. Запекайте в разогретой духовке 35-40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15-20 минут до золотистой корочки на курице и полного впитывания жидкости гречкой. Подавайте горячим прямо из формы.

Ранее стало известно, как приготовить сочные шашлычки из курицы в духовке: запекаются ровно 15 минут — трюк для мягкости.

