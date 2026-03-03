Эти гречаники — настоящее открытие: готовлю с говядиной и томатным соусом — сытное блюдо, которое заменяет и мясо, и гарнир

Это блюдо — настоящая находка! Гречаники сочетают в себе сочную мясную котлету и рассыпчатый гарнир, экономя ваше время и силы.

450 г сырой гречки смешиваю с 900 г мясного фарша, добавляю 2 яйца, 1 ч. л. горчицы, 35 г панировочных сухарей, 350 г мелко нарезанного лука, 150 г тертой моркови, зелень и специи по вкусу. Тщательно вымешиваю фарш и формирую котлеты. Обжариваю с двух сторон до румяной корочки. Для соуса в сотейнике растапливаю 30 г сливочного масла, добавляю 30 г муки и обжариваю 1–2 минуты. Добавляю 2 ст. л. томатной пасты, 0,5 ч. л. сахара и постепенно вливаю 3 стакана воды, постоянно помешивая. Довожу соус до загустения, заливаю им гречаники и тушу под крышкой 15–20 минут.

