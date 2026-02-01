Сочные шашлычки из курицы в духовке: запекаются ровно 15 минут — трюк для мягкости

Готовим сочные шашлычки из курицы в духовке — они запекаются ровно 15 минут. Особенность этого рецепта в небольшом трюке с карамельным соусом для мягкости.

Вам понадобится: 600 г куриного филе, 1 луковица, 2–3 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка, растительное масло. Для карамельного соуса: 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. жидкого меда, 1 ч. л. горчицы, 1 ч. л. растительного масла. Курицу нарежьте крупным кубиком. Луковицу натрите на терке или измельчите в пюре, чеснок пропустите через пресс. В миске смешайте курицу, луково-чесночную кашицу, специи и 1 ст. л. масла. Хорошо перемешайте, накройте и уберите мариноваться в холодильник на 1 час. Разогрейте духовку до 200°C. Куриные куски нанижите на деревянные шпажки. Выложите их на решетку, подставив вниз противень для стекания сока. Запекайте в разогретой духовке 15 минут. Пока курица готовится, смешайте в миске все ингредиенты для соуса: соевый соус, мед, горчицу и масло. Достаньте шашлыки из духовки. С помощью кулинарной кисточки обильно смажьте каждый со всех сторон подготовленным соусом. Оставьте их на пару минут для пропитки и подавайте.

