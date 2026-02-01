Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 19:31

Сочные шашлычки из курицы в духовке: запекаются ровно 15 минут — трюк для мягкости

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим сочные шашлычки из курицы в духовке — они запекаются ровно 15 минут. Особенность этого рецепта в небольшом трюке с карамельным соусом для мягкости.

Вам понадобится: 600 г куриного филе, 1 луковица, 2–3 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка, растительное масло. Для карамельного соуса: 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. жидкого меда, 1 ч. л. горчицы, 1 ч. л. растительного масла. Курицу нарежьте крупным кубиком. Луковицу натрите на терке или измельчите в пюре, чеснок пропустите через пресс. В миске смешайте курицу, луково-чесночную кашицу, специи и 1 ст. л. масла. Хорошо перемешайте, накройте и уберите мариноваться в холодильник на 1 час. Разогрейте духовку до 200°C. Куриные куски нанижите на деревянные шпажки. Выложите их на решетку, подставив вниз противень для стекания сока. Запекайте в разогретой духовке 15 минут. Пока курица готовится, смешайте в миске все ингредиенты для соуса: соевый соус, мед, горчицу и масло. Достаньте шашлыки из духовки. С помощью кулинарной кисточки обильно смажьте каждый со всех сторон подготовленным соусом. Оставьте их на пару минут для пропитки и подавайте.

Ранее стало известно, как приготовить ужин из серии «просто и со вкусом»: томленые куриные голени в сметанно-томатном соусе.

Проверено редакцией
Читайте также
До шашлыков далеко, но эта курочка выручает — готовлю так, и не отличить от мяса с мангала
Общество
До шашлыков далеко, но эта курочка выручает — готовлю так, и не отличить от мяса с мангала
Семья с Рублевки едва не пожарила шашлыки из минипига
Общество
Семья с Рублевки едва не пожарила шашлыки из минипига
Сырные блинчики с укропом без лишней возни: простой домашний рецепт для сытного завтрака или перекуса в любое время дня
Общество
Сырные блинчики с укропом без лишней возни: простой домашний рецепт для сытного завтрака или перекуса в любое время дня
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Общество
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Сочные котлетки «Птичье молоко»: нежные внутри, румяные снаружи и с сюрпризом
Общество
Сочные котлетки «Птичье молоко»: нежные внутри, румяные снаружи и с сюрпризом
шашлыки
рецепты
курица
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Недостаточный объем»: Прибалтика оказалась на грани вымирания от холода
Пентагон начала подготовку к ответным ударам Ирана
Лоза раскрыл секрет популярности Булановой и Кадышевой
Российская водка «утекла» из Китая в неожиданную страну
Битва беременной девушки и пенсионера за место в автобусе попала на видео
Киркоров, муж-испанец, российский паспорт: как живет певица Ани Лорак
СК пролил свет на дело Усольцевых, Нетребко «сматывает удочки»: что дальше
Фреска с лицом премьера Италии в церкви встревожила епархию Рима
Польский велосипедист скончался в Якутии
Россиянам рассказали, о чем могут говорить реалистичные сны
Россиянка рассказала об «отправке в рабство» к Эпштейну
«По согласию»: названа одна подробность переноса переговоров по Украине
ПВО сбила почти четыре десятка дронов над регионами России
Оспа обезьян подтвердилась у жителя Подмосковья
Один БПЛА выдал причастность НАТО к смертельной атаке на Сартану в ДНР
Подруги Наташи Королевой рассказали о ее алкогольных привычках
Жители Пушкино нашли на улице купюры со взрывчаткой
Синоптик сделал неожиданное заявление о наступлении весны
Раскрыта точная дата переговоров по Украине в Абу-Даби
Россиянам объяснили, почему «ложиться под нож» за границей опасно
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.