21 января 2026 в 20:46

Ужин из серии «просто и со вкусом»: томленые куриные голени в сметанно-томатном соусе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Томленые куриные голени в сметанно-томатном соусе — это блюдо из серии «просто и со вкусом» станет настоящим спасением ужинов в будний день, ведь оно не требует особых навыков и готовится из самых доступных продуктов.

При тушении мясо становится настолько мягким и сочным, что буквально отстает от кости, а густой, бархатистый соус пропитывает его, создавая неповторимый букет.

Для приготовления понадобятся: 6–8 куриных голеней, 200 г сметаны (15–20%), 2 ст. л. томатной пасты, 1 крупная луковица, 2–3 зубчика чеснока, 1 стакан воды, соль, черный перец, паприка, сушеные травы. Голени натрите солью, перцем и паприкой. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте голени со всех сторон, затем переложите на тарелку. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте томатную пасту и пассеруйте 1–2 минуты. Верните голени в сковороду, добавьте специи и травы. Влейте воду, доведите до кипения, убавьте огонь и тушите под крышкой 20 минут. Смешайте сметану с раздавленным чесноком, введите в соус, аккуратно помешивая. Потушите еще 10–15 минут на медленном огне, пока соус не загустеет, а мясо не станет полностью мягким.

Ранее стало известно, как приготовить картофель по-белорусски в горшочках.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
