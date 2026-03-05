Зимняя Олимпиада — 2026
Свиная рулька в духовке — мясо само отходит от кости, а шкурка хрустит

Рецепт свиной рульки Рецепт свиной рульки Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рулька — это то самое блюдо, которое сводит с ума любителей мяса. Правильно приготовленная, она получается невероятно нежной внутри, а сверху покрывается аппетитной хрустящей корочкой. В Чехии ее подают с пивом и горчицей, в Германии — с квашеной капустой, но в любом варианте это настоящий праздник для желудка. Главные секреты — долгий томление и правильный маринад.

Возьмите рульку весом около 1,2–1,5 кг. Замочите ее в ледяной воде на 2–3 часа, потом обсушите бумажным полотенцем. Острым ножом сделайте надрезы на шкурке ромбиками или полосками.

Приготовьте маринад: 4 дольки чеснока, пропущенных через чеснокодавку, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. черного перца, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. тмина и 2 ст. л. соевого соуса. Натрите этой смесью мясо со всех сторон, особенно тщательно втирая в надрезы. Заверните в пленку и уберите в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь.

Заверните рульку в фольгу, положите на противень и залейте на дно немного воды. Запекайте 2,5 часа в духовке на 160°C. Как это время пройдет, достаньте, слейте лишний жир, разверните фольгу, увеличьте температуру до 200°C и запекайте еще 30–40 минут до образования хрустящей корочки.

Если хотите карамельную корочку, смажьте рульку смесью меда и горчицы за 15 минут до готовности.

Подавайте с хреном, горчицей, квашеной капустой или запеченным картофелем.

  • Совет: если хотите более нежное мясо, предварительно отварите рульку в подсоленной воде со специями и лавровым листом 1,5 часа, а затем запекайте в духовке 40 минут — так мясо буквально будет отваливаться от кости.

Свиные ребрышки в медово-горчичном маринаде — еще один хит для любителей мяса.

