Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 19:46

Смело ставьте это горячее в середину новогоднего стола: свиная рулька в апельсиновой глазури

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С этим рецептом свиной рульки в апельсиновой глазури у вас получится нежнейшее, сочное мясо с яркими нотками чеснока, пряностей и легкой цитрусовой свежестью, а также хрустящей шкуркой. Смело ставьте это горячее в середину новогоднего стола!

Вам понадобится: 1 свиная рулька (около 1,5 кг), 2 апельсина, 5–6 зубчиков чеснока, 50 г бекона, соль, черный перец, любимые специи для мяса (паприка, тимьян). Сначала тщательно промойте рульку. Поместите ее в большую кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену. Варите на среднем огне под крышкой 1,5–2 часа до полуготовности. Посолите бульон за 30 минут до конца. Выньте рульку, обсушите. Для маринада мелко порубите чеснок и бекон, смешайте с соком одного апельсина, солью, перцем и специями. Глубоко наколите мясо по всей поверхности и обильно натрите его полученной смесью. Разогрейте духовку до 200°C. Выложите рульку на противень, застеленный фольгой. Накройте сверху фольгой и запекайте 40 минут. Затем снимите фольгу, убавьте температуру до 180°C и запекайте еще 30 минут до румяной корочки, поливая выделившимся соком.

Ранее стало известно, как приготовить утку в медово-цитрусовой карамели: гарантированно получится мягкой, а не резиновой.

Проверено редакцией
Читайте также
Отправить в духовку и отдыхать: рулька свиная — блюдо на Новый год, которое приготовится само. Идеальная хрустящая корочка и нежнейшее мясо
Общество
Отправить в духовку и отдыхать: рулька свиная — блюдо на Новый год, которое приготовится само. Идеальная хрустящая корочка и нежнейшее мясо
Все на Новый год готовят мясо, а я — рульку: мой фирменный рецепт в соевом соусе и лимоне
Общество
Все на Новый год готовят мясо, а я — рульку: мой фирменный рецепт в соевом соусе и лимоне
Дедушка называл этот рулет «Бычий глаз», бабушка говорила его не слушать. Самый вкусный рецепт детства для Нового года
Общество
Дедушка называл этот рулет «Бычий глаз», бабушка говорила его не слушать. Самый вкусный рецепт детства для Нового года
Курица больше не нужна: готовим свиные ребрышки в шоколадной глазури
Семья и жизнь
Курица больше не нужна: готовим свиные ребрышки в шоколадной глазури
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
рулька
свинина
рецепты
мясо
Дарья Иванова
Д. Иванова
Смело ставьте это горячее в середину новогоднего стола: свиная рулька в апельсиновой глазури С эти рецептом свиной рульки в апельсиновой глазури у вас получится нежнейшее, сочное мясо с яркими нотками чеснока, пряностей и легкой цитрусовой свежестью, а также хрустящей шкуркой. Смело ставьте это горячее в середину новогоднего стола!
1 свиная рулька (около 1,5 кг)
2 апельсина
5-6 зубчиков чеснока
50 г бекона
специи
>
Сначала тщательно промойте рульку. Поместите ее в большую кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену.
Варите на среднем огне под крышкой 1,5-2 часа до полуготовности. Посолите бульон за 30 минут до конца. Выньте рульку, обсушите.
Для маринада мелко порубите чеснок и бекон, смешайте с соком одного апельсина, солью, перцем и специями.
Глубоко наколите мясо по всей поверхности и обильно натрите его полученной смесью.
Разогрейте духовку до 200°C. Выложите рульку на противень, застеленный фольгой. Накройте сверху фольгой и запекайте 40 минут.
Затем снимите фольгу, убавьте температуру до 180°C и запекайте еще 30 минут до румяной корочки, поливая выделившимся соком.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, как встретили решение Верховного суда по делу Долиной
В Москве более 400 мигрантов поймали необычным способом
Канделаки решила переосмыслить «Мастера и Маргариту» в духе «Слова пацана»
Германия анонсировала поставку мощного оружия Украине в 2026 году
Захарова оценила ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Приговор бывшему президенту Украины вступил в силу
Российские дипломаты попросили Лондон перестать пугать британцев Москвой
Важная улика найдена в Успенской школе, где подросток устроил резню
Ароматы для настроения: как подобрать домашний парфюм под свой ритм жизни
В Кремле раскрыли, как вопросы россиян доходят до Путина
Трагедия в Одинцово, юристы нашли ляп в деле Долиной: что будет дальше
Умер автор музыки к фильмам «Княгиня Слуцкая» и «В июне 41-го»
Слава «развязалась» со слезами на глазах после победы Лурье над Долиной
«Тяжело все это»: Охлобыстин о жизни Ефремова после УДО
Умер актер из «Матрицы»
Названо количество обращений, отправленных на прямую линию с Путиным
«Бабкам-мошенницам бой!»: Поплавская оценила решение суда по Долиной
Чеснок на шее: чем еще можно отпугнуть грипп и ОРВИ? Народные средства
Премьер Польши пожаловался на игнорирование со стороны президента
Названа сумма, поступившая на счет Долиной после сделки по продаже квартиры
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.