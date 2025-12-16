Смело ставьте это горячее в середину новогоднего стола: свиная рулька в апельсиновой глазури

С этим рецептом свиной рульки в апельсиновой глазури у вас получится нежнейшее, сочное мясо с яркими нотками чеснока, пряностей и легкой цитрусовой свежестью, а также хрустящей шкуркой. Смело ставьте это горячее в середину новогоднего стола!

Вам понадобится: 1 свиная рулька (около 1,5 кг), 2 апельсина, 5–6 зубчиков чеснока, 50 г бекона, соль, черный перец, любимые специи для мяса (паприка, тимьян). Сначала тщательно промойте рульку. Поместите ее в большую кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену. Варите на среднем огне под крышкой 1,5–2 часа до полуготовности. Посолите бульон за 30 минут до конца. Выньте рульку, обсушите. Для маринада мелко порубите чеснок и бекон, смешайте с соком одного апельсина, солью, перцем и специями. Глубоко наколите мясо по всей поверхности и обильно натрите его полученной смесью. Разогрейте духовку до 200°C. Выложите рульку на противень, застеленный фольгой. Накройте сверху фольгой и запекайте 40 минут. Затем снимите фольгу, убавьте температуру до 180°C и запекайте еще 30 минут до румяной корочки, поливая выделившимся соком.

