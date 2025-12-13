Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 10:30

Отправить в духовку и отдыхать: рулька свиная — блюдо на Новый год, которое приготовится само. Идеальная хрустящая корочка и нежнейшее мясо

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Отправить в духовку и отдыхать: рулька свиная — блюдо на Новый год, которое приготовится само. Идеальная хрустящая корочка и нежнейшее мясо внутри. Этот рецепт доказывает, что для идеальной рульки не нужны долгие предварительные отваривания. Мясо, запеченное особым способом в пергаменте и фольге, получается настолько сочным и мягким, что буквально отстает от кости, а корочка выходит невероятно хрустящей.

Для приготовления вам понадобится: 1 свиная рулька (голень) весом около 1,5–2 кг, соль и свежий чеснок по вкусу. Для маринада подготовьте: 4 ст. л. соевого соуса, 0,5 ст. л. острого соуса чили, 1,5 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. сушеного чеснока и 1 ст. л. растительного масла.

Сначала подготовьте рульку. Тщательно промойте ее и хорошо обсушите бумажными полотенцами. Острым ножом сделайте по всей поверхности неглубокие диагональные надрезы — это поможет жиру лучше вытопиться, коже — стать хрустящей, а маринаду глубже проникнуть в мясо. Натрите рульку солью, уделяя особенное внимание надрезам. Приготовьте маринад, смешав в миске все жидкие ингредиенты и сушеный чеснок. Полностью обмажьте рульку этим соусом. Для лучшего вкуса оставьте ее мариноваться на 1–2 часа при комнатной температуре или на ночь в холодильнике. Разогрейте духовку до 180 °C. На противень положите лист пергамента, а на него — большой лист фольги. Поместите рульку в центр фольги, плотно заверните, создав герметичный пакет. Запекайте в таком виде 2,5 часа.

После этого аккуратно разверните фольгу, слейте выделившийся сок и жир в сотейник (он пригодится для соуса). Верните рульку на пергамент, но уже без фольги, и запекайте еще 30–40 минут до образования золотисто-коричневой, пузырящейся корочки. В конце можно включить гриль на 5–10 минут для идеального хруста.

Ранее мы готовили картофельные лукошки. Так вкусно, что подойдет и на праздничный стол.

