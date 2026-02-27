Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 15:03

Забудьте про магазинные рулеты! Готовлю сам: куриное мясо, грибы и фисташки под хрустящей корочкой. Нарезаю на праздник — все просят добавки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Самое сложное в этом рецепте — дождаться, когда рулет остынет и проведет ночь в холодильнике. Но это обязательно. За эти часы соки распределяются, мясо уплотняется, а рулет приобретает ту самую идеальную структуру, при которой он режется тонкими, красивыми ломтиками, не рассыпаясь. Терпение вознаграждается идеальной текстурой.

С целой курицы аккуратно снимаю кожу, стараясь не порвать ее. Лучше всего подрезать пальцами, отделяя кожу от мяса. Мясо отделяю от костей и нарезаю небольшими кусочками (примерно 500-600 г чистого мяса). Горсть грибов (шампиньоны или лесные) предварительно отвариваю до готовности и остужаю, затем мелко нарезаю. Примерно 50-70 г очищенных фисташек оставляю целыми или слегка рублю. Смешиваю в миске куриное мясо, грибы, фисташки, добавляю соль, перец и любимые специи (отлично подойдут паприка, сушеный чеснок, тимьян). Тщательно вымешиваю фарш. На рабочей поверхности расстилаю большой лист фольги. Раскладываю на нем куриную кожу, расправляя ее в прямоугольник.

Равномерно распределяю начинку по всей коже, оставляя немного свободных краев. С помощью фольги аккуратно и плотно сворачиваю рулет, стараясь не порвать кожу. Концы фольги туго закручиваю, как конфету. Перекладываю рулет на противень и запекаю в разогретой до 200-210°C духовке 50 минут. Достаю готовый рулет и даю ему полностью остыть при комнатной температуре. Затем, не снимая фольги, убираю в холодильник минимум на 5-6 часов, лучше на сутки, чтобы он хорошо застыл. Перед подачей освобождаю рулет от фольги и нарезаю острым ножом на тонкие, красивые ломтики.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
еда
рецепты
мясо
рулеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд запретил «Трансформатору» свободно пользоваться интернетом
Врач оценил новые правила выдачи больничного листа
Гуф ответил на приговор суда по делу о драке
Власти решили не возиться с водителем, отказавшим белгородскому губернатору
В Смоленске раскрыли детали по делу о похищении девочки
Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов
IT-эксперт объяснил, можно ли сэкономить на цифровом обслуживании
Российский арбитр сравнил уровень РПЛ и чемпионата Саудовской Аравии
Забота, встроенная в привычку
В Израиле началась частичная эвакуация американских дипломатов
Над сожительницей подозреваемого в похищении девочки нависла угроза ареста
Диетолог дала совет, что делать при срыве
Стало известно, заявлены ли Петросян и Гуменник на финал Гран-при России
Диетолог назвала неочевидный вред фисташек
В России допустили создание таблетки с эффектом физической нагрузки
Зеленский пригласил Фицо на Украину
Краматорск впервые сотрясся от удара российских «стволов»
Мужчина с ружьем заявился на детскую площадку
Дроны-камикадзе атаковали село в Брянской области
Политолог рассказал, насколько США заинтересованы в украинском конфликте
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.