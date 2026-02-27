Забудьте про магазинные рулеты! Готовлю сам: куриное мясо, грибы и фисташки под хрустящей корочкой. Нарезаю на праздник — все просят добавки

Забудьте про магазинные рулеты! Готовлю сам: куриное мясо, грибы и фисташки под хрустящей корочкой. Нарезаю на праздник — все просят добавки

Самое сложное в этом рецепте — дождаться, когда рулет остынет и проведет ночь в холодильнике. Но это обязательно. За эти часы соки распределяются, мясо уплотняется, а рулет приобретает ту самую идеальную структуру, при которой он режется тонкими, красивыми ломтиками, не рассыпаясь. Терпение вознаграждается идеальной текстурой.

С целой курицы аккуратно снимаю кожу, стараясь не порвать ее. Лучше всего подрезать пальцами, отделяя кожу от мяса. Мясо отделяю от костей и нарезаю небольшими кусочками (примерно 500-600 г чистого мяса). Горсть грибов (шампиньоны или лесные) предварительно отвариваю до готовности и остужаю, затем мелко нарезаю. Примерно 50-70 г очищенных фисташек оставляю целыми или слегка рублю. Смешиваю в миске куриное мясо, грибы, фисташки, добавляю соль, перец и любимые специи (отлично подойдут паприка, сушеный чеснок, тимьян). Тщательно вымешиваю фарш. На рабочей поверхности расстилаю большой лист фольги. Раскладываю на нем куриную кожу, расправляя ее в прямоугольник.

Равномерно распределяю начинку по всей коже, оставляя немного свободных краев. С помощью фольги аккуратно и плотно сворачиваю рулет, стараясь не порвать кожу. Концы фольги туго закручиваю, как конфету. Перекладываю рулет на противень и запекаю в разогретой до 200-210°C духовке 50 минут. Достаю готовый рулет и даю ему полностью остыть при комнатной температуре. Затем, не снимая фольги, убираю в холодильник минимум на 5-6 часов, лучше на сутки, чтобы он хорошо застыл. Перед подачей освобождаю рулет от фольги и нарезаю острым ножом на тонкие, красивые ломтики.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.