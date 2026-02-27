Зимняя Олимпиада — 2026
Мясной татарский пирог зур бэлиш — заменит целый обед: сытный зур бэлиш

Татарский пирог с мясом: рецепт Татарский пирог с мясом: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот пирог — настоящий король татарской кухни. Его название переводится как «большой пирог», и он действительно огромный — целого пирога хватает, чтобы накормить всю семью. Готовится зур бэлиш в духовке несколько часов, но результат стоит того — вы получаете полноценный обед в одном блюде, от которого невозможно оторваться.

Для теста смешайте 500 г муки, 200 мл теплой воды, 100 г сливочного масла (нужно его предварительно растопить), 1 ч. л. соли и 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите тесто, накройте пленкой и отложите его на полчаса..

Для начинки нарежьте кубиками 500 г говядины (лучше брать мякоть с жирком), 4 средние картофелины и 2 луковицы. Добавьте соль, черный перец, 1 ч. л. зиры и 50 г растопленного сливочного масла. Тщательно перемешайте руками, чтобы каждый кусочек пропитался специями.

Раскатайте 2/3 теста в большой круг, выложите его в глубокую форму, сделав бортики. Высыпьте начинку горкой, разровняйте. Оставшееся тесто раскатайте, накройте им пирог, защипните края. В серединке сделайте отверстие, чтобы через него выходил пар.

Смажьте пирог взбитым желтком, влейте в отверстие 100 мл горячего бульона или воды с маслом. Выпекайте 1,5–2 часа при 160°C, периодически подливая бульон, чтобы начинка оставалась сочной. Готовому пирогу дайте постоять 20 минут, затем разрежьте и подавайте.

  • Совет: самый вкусный бульон — из говяжьих костей, но можно использовать просто горячую воду с кусочком сливочного масла.

Еще один рецепт татарского зур бэлиша смотрите на нашем сайте.

