Котлетка и пюрешка — это скучно: готовим картофельные лукошки из таких же ингредиентов — так вкусно, что пойдет и на праздничный стол

Это не просто запеченный картофель, а настоящие съедобные горшочки с душистой мясной начинкой. Они выглядят очень эффектно, а их вкус — насыщенный, сытный и по-домашнему уютный. Идеальная альтернатива привычной жареной картошке или гарниру.

Для этого простого, но впечатляющего блюда вам понадобится: 4 крупных картофелины, 200 г любого мясного фарша, 4 столовые ложки томатной пасты, пучок свежей петрушки, соль и перец по вкусу, 1 чайная ложка паприки и 100 г тертого сыра для золотистой шапки.

Как приготовить: картофель тщательно вымойте. Срежьте у каждой картофелины верхушку (она будет крышечкой) и аккуратно ложкой выньте часть мякоти, чтобы получилась форма «лукошка» или «чашечки». Мякоть не выбрасывайте. В сковороде обжарьте фарш до готовности, добавьте томатную пасту, паприку, соль и перец. Мелко нарубите петрушку. Смешайте обжаренный фарш с оставленной картофельной мякотью и большей частью петрушки. Этой начинкой плотно наполните картофельные «лукошки». Накройте их срезанными верхушками, заверните каждый клубень в фольгу и запекайте в разогретой до 200 °C духовке около 40–50 минут, пока картофель не станет мягким. Затем снимите фольгу и крышечки, обильно посыпьте «лукошки» тертым сыром и верните в духовку на 5–7 минут до аппетитной румяной корочки. Подавайте, украсив оставшейся петрушкой.

