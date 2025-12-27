Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 20:57

Названы потери ВСУ в Гуляйполе

ТАСС: в ходе боев за Гуляйполе уничтожено свыше батальона ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
ВС РФ уничтожили более батальона бойцов ВСУ в ходе освобождения города Гуляйполе в Запорожской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Отмечается, что зачищено более 7 100 зданий и строений этого населенного пункта.

В результате боевых действий зачищено более 7 100 зданий и строений, уничтожено свыше батальона живой силы ВСУ из состава 102-й отдельной бригады территориальной обороны, 33-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, а также более 50 единиц бронетехники и автомобильного транспорта, — рассказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам ВС РФ за освобождение второго по величине города в Запорожской области Гуляйполя. Во время визита на командный пункт объединенной группировки войск он подчеркнул, что это событие стало закономерным итогом кропотливой работы командования и всесторонней подготовки личного состава.

До этого сообщалось, что российские войска уничтожили подземные бетонные укрепления ВСУ в Гуляйполе. Как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, группировка войск «Днепр» продолжает наступление на Ореховском направлении. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Россия
ВС РФ
Гуляйполе
ВСУ
