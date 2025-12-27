Украина получает от умных людей на Западе рекомендации принять достойные условия решения конфликта, заявил президент России Владимир Путин во время визита в командный пункт объединенной группировки войск. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, это обеспечит не только безопасность Украины, но и восстановление отношений с Москвой.
На Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта, предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу, условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины, — заявил российский лидер.
Ранее глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские войска ведут активное наступление по всем участкам линии соприкосновения в ходе специальной военной операции. По его словам, попытки командования противника помешать данному продвижению не приносят результата.