Путин указал на рекомендации Киеву от «умных людей» Путин: умные люди на Западе рекомендуют Киеву принять условия решения конфликта

Украина получает от умных людей на Западе рекомендации принять достойные условия решения конфликта, заявил президент России Владимир Путин во время визита в командный пункт объединенной группировки войск. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, это обеспечит не только безопасность Украины, но и восстановление отношений с Москвой.

На Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта, предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу, условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины, — заявил российский лидер.

Ранее глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские войска ведут активное наступление по всем участкам линии соприкосновения в ходе специальной военной операции. По его словам, попытки командования противника помешать данному продвижению не приносят результата.