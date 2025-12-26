Песков поделился планами на 1 января

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым заявил, что на 1 января планирует выспаться. Также он отметил, что даже в этот праздничный день будет продолжать «мониторить ситуацию». Фрагмент беседы с пресс-секретарем российского лидера Юнашев опубликовал в своем Telegram-канале.

Планы [на 1 января] — выспаться. И продолжить мониторить ситуацию, — подчеркнул Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городское метро в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно и бесплатно. Без перерыва продолжат курсировать 116 автобусных и электробусных маршрутов, 18 трамвайных, включая диаметр Т1, и все 18 ночных маршрутов.

До этого синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что в столице ночью 31 декабря ожидается морозная погода, а столбики уличных термометров могут опуститься до -12…-17 градусов. Толщина снежного покрова, вероятно, составит 12–15 сантиметров, предположил специалист.