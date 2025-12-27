Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 21:27

Минобороны РФ показало кадры из освобожденных российскими бойцами городов

МО РФ показало кадры бойцов с триколором в освобожденных Гуляйполе и Димитрове

Фото: t.me/mod_russia
Минобороны России обнародовало первые кадры из недавно освобожденных населенных пунктов Гуляйполе и Димитров в Запорожской области. Ролик демонстрирует результаты совместной работы различных родов войск.

На записи, сделанной с беспилотника, видны последствия интенсивных боев: полуразрушенные здания в центре Гуляйполя. Особое внимание привлекают кадры, где российские военные устанавливают государственный флаг у одного из сооружений и возле церкви. В видео также включены эпизоды боев за город, в которых запечатлена подбитая техника Вооруженных сил Украины, включая образцы западного производства.

После зачистки населенного пункта от ранее окруженных в нем украинских боевиков военнослужащие <...> развернули государственный флаг Российской Федерации в освобожденном городе Димитрове Донецкой Народной Республики — последнем очаге обороны формирований ВСУ в Красноармейской агломерации, — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам ВС РФ за освобождение второго по величине города в Запорожской области — Гуляйполя. Во время визита в командный пункт объединенной группировки войск он подчеркнул, что это событие стало закономерным итогом кропотливой работы командования и всесторонней подготовки личного состава.

Минобороны РФ
Гуляйполе
Димитров
Запорожская область
