Буданов сделал важное признание по переговорам Буданов заявил, что переговоры с Россией необходимы

Переговоры с Россией необходимы, заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов телеканалу «Общественное». По его словам, без них урегулирование конфликта невозможно.

Переговорный процесс нужен, и без этого не обойдется, он необходим, — сказал Буданов.

Ранее Буданов заявил, что Украина сама провалила свою мобилизацию. По его словам, была проиграна медийная кампания.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может выбрать на должность главы его офиса Буданова. Неназванные источники отметили, что популярный начальник ГУР станет «предпочтительным кандидатом», если украинский глава сделает выбор в пользу правительства, которое возглавят силовики.

Также политолог Дмитрий Журавлев заявил, что кандидатами на всеобщих президентских выборах на Украине могут стать Буданов, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, премьер Юлия Свириденко и действующий глава государства. По его словам, у каждого из них своя политическая опора, однако кампания фактически еще не началась.